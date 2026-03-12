Líder supremo de Irán llama a mantener cierre del estrecho de Ormuz para “presionar al enemigo”

En su primer mensaje como líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei afirmó este jueves en un mensaje grabado emitido en la televisión iraní que Teherán debe mantener el cierre del estrecho de Ormuz para presionar al enemigo.

Mojtaba Jamenei, hijo del anterior jefe de Estado, Alí Jameneí, dijo que debe continuar el cierre del estrecho de Ormuz “como una herramienta para presionar al enemigo” y que el país “no se abstendrá de vengar la sangre de los mártires”.

Irán ha alcanzado con sus ataques dos nuevos barcos en el golfo Pérsico, esta vez atracados en el puerto iraquí de Basora, y un buque portacontenedores en Emiratos Árabes Unidos, que se suman a los tres cargueros atacados el miércoles, lo que pone aún más en solfa el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

El nuevo líder iraní lanzó una amenaza: “Todas las bases estadounidenses deben ser cerradas inmediatamente en la región o serán atacadas”.

El mensaje de Jamenei estaba grabado previamente y solo se pudo escuchar su voz, en la imagen se emitió una bandera de Irán y una foto del nuevo líder de la República Islámica.