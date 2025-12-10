VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Líderes de Francia, Alemania y Reino Unido abordan con Trump los esfuerzos para un acuerdo de paz en Ucrania

    Keir Starmer, Friedrich Merz y Emmanuel Macron sostuvieron una charla telefónica con el mandatario estadounidense para hablar sobre el proceso de negociaciones en torno al conflicto entre Kiev y Moscú.

    Por 
    Europa Press
     
    Lya Rosen
    Foto de archivo Europapress PRESIDENCIA DE UCRANIA

    Los líderes de Francia, Reino Unido y Alemania mantuvieron este miércoles una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar el proceso de negociaciones destinado a lograr un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa de Ucrania, que se inició en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

    “Los líderes han discutido los últimos acontecimientos en las conversaciones de paz encabezadas por Estados Unidos, aplaudiendo los esfuerzos para lograr una paz justa y duradera para Ucrania y el fin de las muertes”, afirmó la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, después de la charla en que también participaron el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz.

    La oficina del premier también comunicó que “el trabajo intenso sobre el plan de paz continúa y continuará durante los próximos días”, para luego destacar que los líderes se han mostrado de acuerdo en que “se trata de un momento crítico para Ucrania, su pueblo y la seguridad compartida en la región euroatlántica”.

    Por su parte, Macron confirmó la conversación y dijo que en esta abordaron “la cuestión de Ucrania”. “Han sido unos 40 minutos de discusión para intentar avanzar sobre un asunto que nos preocupa a todos”, recalcó el jefe de Estado galo.

    Poco antes, el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, había corroborado que durante esta jornada habría conversaciones con EE.UU. sobre asuntos relacionados con la reconstrucción y el desarrollo económico de su país tras la guerra con Rusia, como parte del plan de paz que está siendo negociado con la mediación de Washington.

    “La agenda de hoy incluye una conversación con la parte estadounidense sobre un documento que detallará el proceso de reconstrucción y desarrollo económico de Ucrania tras la guerra”, dijo Zelensky.

    “En paralelo, estamos finalizando el trabajo sobre los 20 puntos de un documento fundamental que defina los parámetros para el fin de la guerra”, añadió.

    “Esperamos entregar este documento en el futuro próximo a Estados Unidos, después de nuestro trabajo conjunto con el equipo del presidente Trump y los socios en Europa”, explicó el mandatario ucraniano, quien también adelantó que mañana habrá también un encuentro de la Coalición de Voluntarios como parte de este esfuerzo diplomático conformado por Francia, Reino Unido y Alemania.

    Más sobre:Donald TrumpKeir StarmerFriedrich MerzEmmanuel MacronUcraniaRusiaAcuerdo de PazConversación

