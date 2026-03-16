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    Los aliados de EE.UU. se muestran recelosos ante la posibilidad de unirse a la misión de Trump en el estrecho de Ormuz: “Esta no es nuestra guerra”

    El bloqueo ha disparado los precios de la energía, lo que preocupa a los gobiernos por la inflación, la desaceleración económica e incluso las interrupciones en el suministro de alimentos.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Imagen @WhiteHouse en X

    Los aliados estadounidenses de todo el mundo se mostraron reticentes al llamado del presidente Trump de enviar buques de guerra para escoltar a los buques mercantes que entran y salen del golfo Pérsico, expresando su inquietud ante la posibilidad de verse involucrados en la guerra en Irán.

    El rechazo más contundente provino el lunes de Alemania, cuyo ministro de Defensa, Boris Pistorius, declaró: “Esta no es nuestra guerra; nosotros no la iniciamos”.

    Mientras en Bruselas, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea recalcaron que no deseaban intensificar la guerra y actuaron con cautela incluso respecto a la posibilidad de redirigir una misión naval existente en el mar Rojo hacia el vital paso para el transporte de energía.

    Vista aérea del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, en el estrecho de Ormuz. Foto: archivo

    Por su parte, Reino Unido tampoco se comprometió a una misión naval completa, aunque el primer ministro, Keir Starmer, declaró que exploraría opciones con los aliados. “No nos dejaremos arrastrar a la guerra en general”, declaró Starmer el lunes durante una rueda de prensa en Londres. “En última instancia, tenemos que abrir el estrecho de Ormuz. No es una tarea sencilla”.

    Los países respondían así a Trump, quien el domingo insistió en que sus aliados de la OTAN y Asia ayudaran a que los envíos de petróleo y gas transitaran por el estrecho de Ormuz, que permanece prácticamente cerrado desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero pasado. Aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial transita por este estrecho paso.

    El bloqueo ha disparado los precios de la energía, lo que preocupa a los gobiernos por la inflación, la desaceleración económica e incluso las interrupciones en el suministro de alimentos.

    “No debemos hacer nada que aumente aún más la tensión o la escalada”, declaró en Bruselas el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares. “Lo que necesitamos es que cesen los bombardeos y los lanzamientos de misiles contra todos los países de Medio Oriente, y que volvamos a la mesa de negociaciones”.

    En una entrevista con el Financial Times, Trump criticó directamente a sus aliados de la OTAN, advirtiendo que la alianza militar tendría un futuro muy incierto si sus miembros no apoyan a Estados Unidos en Irán. Los nuevos ataques del presidente contra la organización transatlántica recibieron una tibia respuesta de los funcionarios europeos el lunes.

    Imagen @WhiteHouse en X

    “No veo que la OTAN haya decidido nada en este sentido ni que pueda hacerse responsable del estrecho de Ormuz”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, antes de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

    El ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, fue más directo: “No deseo el chantaje”. Bettel advirtió que la OTAN está para reaccionar cuando sus miembros son atacados, no para atender todas las solicitudes defensivas o militares. “Quiero recordar que ninguno de nosotros ha sido atacado directamente”, dijo. “Por ahora no hay motivos para invocar el Artículo 5”, añadió, refiriéndose a la cláusula de defensa colectiva de la alianza.

    Plan de la OTAN

    Algunos todavía estaban dispuestos al menos a escuchar a Trump si presentaba un plan a la OTAN.

    “Tenemos que analizarlo y considerarlo”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores lituano, Kestutis Budrys, a Bloomberg TV en una entrevista en Bruselas. “Espero que se produzca un debate a fondo en el seno de la OTAN”.

    El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, coincidió: “Si la OTAN nos solicita que debatamos el tema, por supuesto que lo consideraremos por respeto y solidaridad con nuestros aliados”.

    Según fuentes familiarizadas con el asunto, Reino Unido también está estudiando la posibilidad de ayudar desplegando drones autónomos para la detección de minas junto con otros aliados de Estados Unidos, aunque no tiene previsto unirse a una misión naval completa para asegurar el estrecho mientras dure la guerra.

    “Estamos trabajando con todos nuestros aliados, incluidos nuestros socios europeos, para elaborar un plan colectivo viable que permita restablecer la libertad de navegación en la región lo antes posible”, declaró Starmer. Sin embargo, advirtió que el despliegue de recursos navales “no es fácil” ni “sencillo”.

    Un funcionario de la OTAN declaró a Bloomberg que los aliados ya han ofrecido mayor seguridad para el Mediterráneo, y añadió que algunos aliados están hablando con Estados Unidos y otros sobre qué más podrían hacer, incluso por el estrecho de Ormuz.

    La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, fue una de las pocas voces que abogaron por que el bloque redirigiera los recursos regionales al estrecho de Ormuz. En concreto, animó a los Estados miembros a considerar la posibilidad de ampliar su misión naval Aspides, que se puso en marcha originalmente en 2024 tras el ataque de los hutíes a buques mercantes en el cercano mar Rojo.

    “Si queremos garantizar la seguridad en esta región, lo más sencillo sería utilizar el sistema operativo que ya tenemos implementado y quizás modificarlo un poco”, dijo Kallas.

    Si bien los buques Aspides tienen actualmente permiso para navegar en el estrecho de Ormuz, su mandato no les permite hacer más. Los países de la UE tendrían que acordar por unanimidad modificar esas directivas, lo cual podría resultar difícil, indicó Bloomberg.

    Alemania ya ha manifestado su oposición. En una entrevista concedida a ARD el domingo, Wadephul afirmó ser “muy escéptico de que la ampliación de la misión Aspides en el estrecho de Ormuz conduzca a una mayor seguridad” y que Alemania “no participará en esta disputa”.

    Italia tampoco está a favor de reasignar la misión Aspides para proteger el estrecho de Ormuz. El país tiene un buque desplegado en dicha misión.

    Xi Jinping y Donald Trump. AFP TINGSHU WANG ALLISON ROBBERT

    “La misión en el mar Rojo debe reforzarse dentro de la propia región, pero modificarla es complicado”, declaró el lunes el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani. “Creemos que, por ahora, es correcto que permanezca en el mar Rojo”.

    Aunque los países de la UE no desvíen el despliegue de Aspides, podrían estar dispuestos a destinar más recursos a la región, según declaró un diplomático de la UE. De hecho, Francia ya ha enviado dos buques adicionales para reforzar Aspides.

    Japón, que en los últimos días ha visto uno de sus petroleros atacado por Irán, ha declarado que enviar fuerzas a Ormuz sería un reto demasiado grande; desde la Segunda Guerra Mundial solo ha llevado a cabo operaciones militares limitadas en el extranjero, incluyendo misiones en Irak en funciones no de combate y como fuerzas de paz bajo los auspicios de las Naciones Unidas tras conflictos.

    Corea, otro aliado de Estados Unidos e importante importador de petróleo de Medio Oriente, también se ha mantenido indecisa. “Estamos siguiendo de cerca las declaraciones de Trump”, declaró la oficina presidencial coreana el domingo, según informaron medios locales, que también indicaron que Seúl podría desplegar su unidad naval Cheonghae, encargada de combatir la piratería y garantizar la seguridad marítima en el golfo de Adén.

    Estas declaraciones se producen después de que el presidente Trump dijera que él y su equipo habían pedido a siete países que ayudaran a vigilar el estrecho. Trump afirmó que a cualquiera que se negara, “lo recordaremos”.

    El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la reunión que Trump tiene previsto celebrar este mes con el líder chino Xi Jinping podría posponerse para que el presidente pueda permanecer en Washington y coordinar el esfuerzo bélico.

    Más sobre:Estados UnidosOTANOrmuzAlemaniaReino UnidoFranciaChinaDonald TrumpIranIsrael

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