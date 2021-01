Los Biden: la Casa Blanca tiene nuevos inquilinos

A partir del mediodía y tras la ceremonia de investidura de Joe Biden, los 90 trabajadores de la residencia presidencial en la Casa Blanca comenzaron a descargar los camiones de mudanza y contaban con apenas cinco horas para dejar todo listo para recibir a los nuevos inquilinos del palacio presidencial. Cómo Donald Trump se negó a realizar los tradicionales ritos democráticos de bienvenida al nuevo Presidente, el equipo del mandatario demócrata tuvo más holgura para sus labores, a las que este año, debido a la pandemia, debió sumar un estricto proceso de sanitización.

La familia Biden, integrada por el matrimonio de Joe y Jill, y los hijos Hunter y Ashley, arriban a la Avenida Pennsylvania 1600, después de unas semanas de alta tensión en Washington tras el asalto al Capitolio, el 6 de enero, lo que impulsó un impeachment contra Trump y un inédito despliegue de seguridad.

El Presidente de EE.UU., Joe Biden abraza a su esposa, Jill Biden y sus dos hijos, Hunter y Ashley, durante la ceremonia de juramentación.

A diferencia de años anteriores, el clan Biden no fue invitado previamente a conocer al personal y recorrer su nuevo hogar: el segundo piso de la Casa Blanca, de 16 habitaciones y seis baños.

En las últimas 72 horas, las fotografías de Donald Trump fueron removidas de las paredes para ser trasladadas a las oficinas de Archivos Nacionales, mientras que todos los objetos personales del gobernante republicano y su familia serían enviados a su residencia en Palm Beach, Florida.

En cambio, el vicepresidente republicano, Mike Pence, y su esposa Karen Pence, entregarían presencialmente la residencia oficial en los terrenos del Observatorio Naval, a Kamala Harris y su esposo, Doug Emhoff.

En esta fotografía de archivo del jueves 3 de enero de 1985, el entonces senador Joe Biden, sostiene en brazos a su hija Ashley mientras toma un juramento de ficción al cargo del vicepresidente George Bush durante una ceremonia en Capitol Hill, en Washington. Los hijos de Biden, Beau y Hunter, sostienen la Biblia durante la ceremonia.

Según CNN, la primera dama saliente, Melania Trump, empacó desde hace semanas sus cosas, junto con las pertenencias de su hijo, Barron Trump, de 14 años. A diferencia de sus predecesoras, no tuvo ninguna comunicación con Jill Biden. Michelle Obama visitó la Casa Blanca dos veces por invitación de Laura Bush antes de su mudanza, en enero de 2009.

Inicialmente, los nuevos inquilinos se “mudarían con lo mínimo”, según el diario The New York Times, y no comenzarán de inmediato con la tradicional redecoración. En 2017 y solo unas horas después de llegar a la Presidencia, Trump cambió las cortinas, sillones y la alfombra del Despacho Oval por unas de color dorado. Además, eligió un retrato del expresidente Andrew Jackson para la habitación.

La primera familia y una primera dama atípica

Joe Biden, senador de Delaware (1973-2009) y vicepresidente de Barack Obama (2009-2017), buscó el sillón presidencial como uno de los candidatos más jóvenes en la historia del país, con una breve campaña lanzada, con 45 años, en 1987, pero que se vio eclipsada ocho meses después cuando el político sufrió dos aneurismas cerebrales, situación que lo mantuvo fuera de sus labores por siete meses. Ahora, Joe Biden marcará un nuevo récord al ser el mandatario de más edad: 78 años.

La primera dama, Jill Biden en un acto en Michigan, en octubre.

A esto se añade que usualmente las primeras damas cumplen a tiempo completo las labores del cargo, pero en el caso de Jill Biden, seguirá trabajando como profesora de inglés.

La docente, apodada “Dra. B” y de 69 años, es la segunda esposa del político demócrata. En 1975, tres años después del accidente automovilístico que le arrebató la vida a su primera esposa, Neilia Hunter y a su hija Amy, Biden se casó con Jill, que asumió las labores de crianza para los dos hijos sobrevivientes del primer matrimonio, Beau y Hunter.

Hunter y Ashley Biden en la ceremonia de inauguración en el Capitolio.

En 1981 nació la última integrante de la familia, Ashley Biden. No obstante, la tragedia familiar regresó en 2015, cuando el primogénito falleció después de luchar contra un cáncer cerebral.

De acuerdo con la prensa estadounidense, la primera dama demócrata se enfocaría en los próximos cuatro años en temas de educación y el relanzamiento de Joining Forces, una iniciativa lanzada en 2011 por Jill y Michelle Obama, para acompañar a las familias de militares desplegados y veteranos.

A diferencia de Ivanka Trump, Ashley, de 39 años, confirmó en una entrevista este martes que no tendrá ningún trabajo o cargo político en la administración de su padre, pero que espera utilizar su plataforma “para defender la justicia social y salud mental”.

El Presidente electo de EE.UU. Joe Biden junto a su nieta, Natalie y Hunter Biden, saliendo de la iglesia.

Los que también serán protagonistas serán los cinco nietos de la familia Biden. La mayor y quien se ha robado la atención es Naomi Biden, de 27 años, primogénita de Hunter, que ha sido catalogada como la “influencer” de la familia, ya que utiliza sus cuentas en redes sociales para comentar y publicar contenido del mandatario.

Después de Naomi, vienen sus hermanas, Finnegan, de 20 años, nombrada por su bisabuela, y Maisy, de 18 años, que es amiga de Sasha Obama. Del matrimonio entre Hallie y el fallecido Beau, nació Natalie y Robert Hunter, que han estado mayoritariamente fuera de los focos.

Según el Center for Presidential Transition, alrededor de 4 mil designados políticos contratados por la administración de Trump serán reemplazados por el nuevo staff. Durante este periodo, en promedio entre 150 mil y 300 mil personas solicitan alguno de estos trabajos, y de ellos más de mil puestos deben ser confirmados por el Senado.

Mascota presidencial: el primer perro adoptado y un gato

Cuando la familia Biden de el primer paso a la Casa Blanca, serán recibidos por los dos pastores alemanes: Champ y Major. En 2008, Jill Biden prometió que si la dupla demócrata de Barack Obama y Joe Biden ganaba las elecciones de 2008, tendrían un perro. Así fue como llegó Champ, ahora de 12 años, llegó al hogar y recibió el nombre por el apodo que tenía el exsenador en la infancia.

Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos, junto a Champ y Major.

En 2018, fue adoptado desde un refugio Major, de 2 años. El nuevo mandatario aseguró que desde niño ha tenido múltiples perros, como golden retrievers y gran daneses. Sin embargo, la novedad sería el regreso de un gato a la Casa Blanca, el que también sería adoptado. Según el diario The New York Times, será el primero desde India, un gato negro del expresidente George W. Bush. Una larga lista de animales ha pasado por el palacio presidencial, desde caballos, ratas, canguro, pájaros y conejos.