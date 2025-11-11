Lula insta a los estados en la COP30 a “derrotar” a los negacionistas del cambio climático

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha hecho este lunes un llamamiento a los Estados para que “derrotar” a los negacionistas que dificultan la lucha contra el calentamiento global, coincidiendo con las negociaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que tiene lugar en la localidad brasileña de Belém.

“En el año de las noticias falsas y la desinformación, los oscurantistas rechazan no solo las pruebas científicas, sino también el progreso del multilateralismo. Controlan los algoritmos, siembran el odio y propagan el miedo. Atacan las instituciones, desacreditan la ciencia y socavan las universidades. Ahora es el momento de infligir una nueva derrota a los negacionistas”, ha afirmado ante los asistentes a la cumbre de dos semanas.

En su discurso, el mandatario ha asegurado que la COP30 “será la COP de la verdad” y ha defendido que, si bien el mundo avanza en la dirección correcta, lo hace “a una velocidad equivocada” porque los compromisos formales de los países en virtud del Acuerdo de París de 2015 están “muy” por debajo de lo necesario.

Al hilo, Lula ha recordado que “sin el Acuerdo de París, el planeta estaría abocado a un calentamiento catastrófico de casi 5 grados para finales de este siglo” en el inicio de una cumbre para limitar el calentamiento climático a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, según recoge la agencia de noticias Bloomberg.

En este sentido, ha instado “a los líderes mundiales a acelerar la acción climática” y ha planteado “crear un Consejo del Clima, vinculado a la Asamblea General de las Naciones Unidas”, como una forma de “otorgar a este desafío la relevancia política que merece”.

“Para avanzar, se requiere una gobernanza global más sólida, capaz de garantizar que las palabras se traduzcan en acciones”, ha argumentado, defendiendo la necesidad de establecer “hojas de ruta para que la humanidad, de manera justa y planificada, pueda superar la dependencia de los combustibles fósiles, detener y revertir la deforestación y movilizar recursos para estos fines”.