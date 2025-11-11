OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Lula insta a los estados en la COP30 a “derrotar” a los negacionistas del cambio climático

    “En el año de las noticias falsas y la desinformación, los oscurantistas rechazan no solo las pruebas científicas, sino también el progreso del multilateralismo", señaló.

    Por 
    Europa Press
    PRESIDENCIA DE BRASIL/RICARDO STUCKERT

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha hecho este lunes un llamamiento a los Estados para que “derrotar” a los negacionistas que dificultan la lucha contra el calentamiento global, coincidiendo con las negociaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que tiene lugar en la localidad brasileña de Belém.

    “En el año de las noticias falsas y la desinformación, los oscurantistas rechazan no solo las pruebas científicas, sino también el progreso del multilateralismo. Controlan los algoritmos, siembran el odio y propagan el miedo. Atacan las instituciones, desacreditan la ciencia y socavan las universidades. Ahora es el momento de infligir una nueva derrota a los negacionistas”, ha afirmado ante los asistentes a la cumbre de dos semanas.

    En su discurso, el mandatario ha asegurado que la COP30 “será la COP de la verdad” y ha defendido que, si bien el mundo avanza en la dirección correcta, lo hace “a una velocidad equivocada” porque los compromisos formales de los países en virtud del Acuerdo de París de 2015 están “muy” por debajo de lo necesario.

    Al hilo, Lula ha recordado que “sin el Acuerdo de París, el planeta estaría abocado a un calentamiento catastrófico de casi 5 grados para finales de este siglo” en el inicio de una cumbre para limitar el calentamiento climático a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, según recoge la agencia de noticias Bloomberg.

    En este sentido, ha instado “a los líderes mundiales a acelerar la acción climática” y ha planteado “crear un Consejo del Clima, vinculado a la Asamblea General de las Naciones Unidas”, como una forma de “otorgar a este desafío la relevancia política que merece”.

    “Para avanzar, se requiere una gobernanza global más sólida, capaz de garantizar que las palabras se traduzcan en acciones”, ha argumentado, defendiendo la necesidad de establecer “hojas de ruta para que la humanidad, de manera justa y planificada, pueda superar la dependencia de los combustibles fósiles, detener y revertir la deforestación y movilizar recursos para estos fines”.

    Más sobre:LulaBrasilCOP30Cambio Climático

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio

    Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia y nuevos avances en el este de Kupiansk

    Liberado uno de los hijos de Muamar Gadafi tras cerca de diez años de prisión en Líbano

    Cuáles son los únicos sectores de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Cuáles son los riesgos de la basura espacial y por qué Chile tendrá un rol clave en el monitoreo, según un especialista

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    5.
    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuáles son los únicos sectores de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

    Cuáles son los únicos sectores de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Servicios

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Trama bielorrusa: defensa rebate a la Fiscalía y asegura que Vivanco nunca fue a retirar dólares a oficina de Mario Vargas

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda
    Negocios

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda

    Ganancias de SMU se cuadruplican en el tercer trimestre empujada por resultado no operacional

    Chile se consolida como el segundo mercado de seguros más desarrollado de Latinoamérica

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio
    Tendencias

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio

    Cuáles son los únicos sectores de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Sin avisar al Barcelona y con De Paul como fotógrafo: la trastienda de la inesperada visita de Lionel Messi al Camp Nou
    El Deportivo

    Sin avisar al Barcelona y con De Paul como fotógrafo: la trastienda de la inesperada visita de Lionel Messi al Camp Nou

    Por el top 100 y el boleto a Australia: la semana clave que Christian Garin y Tomás Barrios vivirán en Montevideo

    El amargo paso del técnico de Boca Juniors por Chile: “Hicimos todo lo posible por revertir los malos resultados”

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Las mejores películas de Leonardo DiCaprio según IMDb (y dónde verlas)
    Cultura y entretención

    Las mejores películas de Leonardo DiCaprio según IMDb (y dónde verlas)

    Molchat Doma, el fenómeno vuelve a Chile: “Acá la gente es más cálida, hace más locuras y cantan las canciones”

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia y nuevos avances en el este de Kupiansk
    Mundo

    Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia y nuevos avances en el este de Kupiansk

    Lula insta a los estados en la COP30 a “derrotar” a los negacionistas del cambio climático

    Liberado uno de los hijos de Muamar Gadafi tras cerca de diez años de prisión en Líbano

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte