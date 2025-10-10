SUSCRÍBETE
Mundo

Macron vuelve a nombrar a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro cuatro días después de su dimisión

Tras el anuncio, la oposición francesa afirmó que se prepara para presentar una nueva moción de censura y tachó el anuncio como una broma y una provocación.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
Sébastien Lecornu. Foto: Archivo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, volvió a nombrar este viernes a Sébastien Lecornu como primer ministro cuatro días después de que dimitiese del cargo tras presentar la composición de su nuevo ejecutivo en medio de las críticas de la oposición por el continuismo macronista que representa.

“Acepto, por deber, la misión que me ha confiado el presidente de la República para hacer todo lo posible para proporcionar a Francia un presupuesto para fin de año y responder a los problemas de la vida cotidiana de nuestros compatriotas”, señaló Lecornu en un mensaje publicado en redes sociales.

El nuevo primer ministro, cuyo nombramiento se conoció a través de un escueto comunicado emitido por el Elíseo, hizo un llamado a “poner fin a esta crisis política”, así como a la “inestabilidad que perjudica la imagen de Francia y sus intereses”.

“La restauración de nuestras cuentas públicas sigue siendo una prioridad para nuestro futuro y nuestra soberanía: nadie puede eludir esta necesidad”, dijo, agregando que “el nuevo equipo de gobierno debe encarnar la renovación y la diversidad de competencias”.

El primer ministro indicó además que “todas las cuestiones planteadas durante las consultas realizadas en los últimos días están abiertas al debate parlamentario”. “Haré todo lo posible para tener éxito en esta misión”, afirmó.

La respuesta de la oposición francesa no se hizo esperar. La presidenta de La Francia Insumisa (LFI) en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, instó a todos los parlamentarios de la izquierda a “firmar una moción de censura” contra Lecornu y otra contra Macron.

“Nunca un presidente ha gobernado tanto desde la indignación y la ira. Lecornu, quien dimitió el lunes, fue reelegido por Macron este viernes. Macron pospone miserablemente lo inevitable: su salida”, indicó en un mensaje en X.

Por su parte, el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, subrayó que el anuncio es una “broma, una vergüenza democrática y una humillación para los franceses”. “Censuraremos de forma inmediata a este equipo, cuya única razón de ser es el miedo a la disolución (de la Asamblea), es decir, al pueblo”, sentenció.

Otra de las que reaccionaron fue la secretaria general del partido progresista Los Ecologistas, Marine Tondelier, con un simple “increíble” en redes sociales, mientras que el líder del ultraderechista Unión de las Derechas por la República, Eric Ciotti, instó a censurar al nuevo primer ministro.

De igual forma, el vicepresidente del conservador Los Republicanos, Julien Aubert, señaló que es “una auténtica burla”. “Reelegir al mismo primer ministro después de semejante espectáculo es una provocación”, afirmó.

Asimismo, el secretario general del Partido Comunista, Fabien Roussel, tachó de “inaceptable” la elección. “Este presidente vive completamente al margen del pueblo”, resaltó, agregando que es fundamental pasar nuevamente por las urnas.

El jefe de Estado francés recibió durante la jornada a los líderes de todos los partidos políticos, excepto a los de La Francia Insumisa (LFI) y Agrupación Nacional, en medio de los llamados del Partido Socialista, Los Ecologistas y el Partido Comunista para que Macron nombrase a un primer ministro de izquierda.

Esto se produce después de que el primer ministro en funciones de Francia, Sébastian Lecornu, dimitiera el lunes a primera hora de la mañana tras admitir que “no se dan las condiciones para gobernar” en medio de las negociaciones sobre el presupuesto.

Macron siempre ha defendido que agotará el actual mandato hasta 2027 y descartó en reiteradas ocasiones una disolución de la Asamblea Nacional. Se trata de la cuarta baja en su gobierno en apenas un año, tras la de Gabriel Attal en septiembre de 2024, la de Michel Barnier en diciembre de ese mismo año y la de François Bayrou hace menos de un mes.

