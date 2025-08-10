SUSCRÍBETE
Mundo

Más de 100 niños han muerto en Gaza a causa de la hambruna provocada por el bloqueo israelí

La cifra supone casi la mitad de fallecidos por desnutrición en el enclave palestino.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Imagen del 25 de julio de 2025 de un niño palestino desplazado que sufre desnutrición y parálisis cerebral visto dentro de una escuela convertida en refugio, en el noroeste de la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

En medio del Día Mundial del Niño, la cifra de menores de edad fallecidos a causa de la hambruna en Gaza, Palestina, ha ascendido a 100.

El recuento fue dado a conocer por el Ministerio de Salud de Gaza -controlado por el grupo insurgente Hamas- y considera las muertes ocurridas desde el inicio de la ofensiva de Israel en el enclave palestino en 2023, que incluyó la destrucción de la capacidad productiva local y el bloqueo de la entrada de ayuda humanitaria.

Los 100 niños fallecidos a causa de la hambruna suponen casi la mitad de los 217 decesos registrados por la desnutrición en ese territorio.

Un bebé palestino desnutrido es sostenido por su madre mientras recibe tratamiento en el hospital de campaña del Cuerpo Médico Internacional, en medio del conflicto entre Israel y Hamás, en Deir Al-Balah, en el sur de la Franja de Gaza, el 22 de junio de 2024. REUTERS/Mohammed Salem. Mohammed Salem

Según reporta el medio árabe Al Jazeera, citando a la Oficina de Medios de Gaza, solo 1.210 camiones con ayuda humanitaria han entrado al enclave durante los últimos 14 días, muy por debajo de los 600 camiones diarios que la población requeriría para cubrir sus necesidades, de acuerdo con lo estimado por organizaciones humanitarias.

Israel, por otro lado, asegura que 1.900 camiones con ayuda “fueron recogidos y distribuidos” en Gaza, es decir, 270 camiones diarios, lo que continúa estando por debajo de los 600 requeridos.

Niños palestinos llevan ollas mientras hacen fila para recibir comida preparada por una cocina benéfica, en medio de la escasez de alimentos, mientras continúa el conflicto entre Israel y Hamás, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 14 de diciembre de 2023. REUTERS/Saleh Salem. SALEH SALEM

Sumado a la falta de ayuda humanitaria están los saqueos a los camiones que son autorizados a ingresar a Gaza, perpetrados por civiles y grupos armados, así como las muertes causadas por el ejercito israelí en los puntos de distribución de alimentos.

El conflicto bélico en curso entre Israel y Hamas ha causado la muerte de al menos 61.430 palestinos, según cifras entregadas por Ministerio de Salud de Gaza, respaldadas en términos generales por la ONU.

La gente pasa junto a edificios destruidos mientras se elevan columnas de humo tras un ataque israelí en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 25 de mayo de 2025. Los rescatistas en Gaza informaron que 22 personas murieron y decenas resultaron heridas en ataques aéreos israelíes en territorio palestino el 25 de mayo. (Foto de Bashar TALEB / AFP). BASHAR TALEB

Un estudio independiente dirigido por Michael Spagat, investigador del Royal Holloway College de la Universidad de Londres junto al Centro Palestino de Investigación Política y Encuestas (PCPSR), sugiere que la cifra podría ser mucho mayor. El estudio, informa Deutsche Welle, da cuenta de 75.200 muertes directas por la guerra entre el 7 de octubre de 2023 y el 5 de enero de 2025.

En Israel, en tanto, se estima que 1.139 personas han muerto luego del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamas y que 251 israelíes fueron capturados como rehenes, de los cuales al menos 49 han muerto y 155 fueron liberados o rescatados con vida, Del total de 50 que permanecen en cautiverio, solo 23 estarían con vida, estima el gobierno israelí. A esta cifra, se suman los 888 soldados muertos desde el inicio de la guerra, según cifras entregadas a inicios de julio.

Lee también:

Más sobre:GazaNiñosHambrunaIsraelHamasBloqueoAyuda humanitaria

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

