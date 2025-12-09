VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Milei cumple dos años en el poder con mejora en su imagen y ambiciosa agenda legislativa

    Con una nueva conformación parlamentaria, y con el impulso del triunfo obtenido en las elecciones de medio término, el mandatario argentino espera conseguir el apoyo político del Congreso para avanzar con las reformas de fondo con las que busca consolidar el modelo libertario y despejar las dudas que sobrevuelan sobre el plan económico.

    Por 
    Fernando Fuentes

    El pasado 19 de noviembre, el presidente argentino Javier Milei celebró el segundo aniversario de su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2023, asegurando que su gobierno había cumplido “cada una de las promesas de campaña” antes de la mitad de su mandato.

    “Desde el primer día de la gestión nos hemos dedicado a cumplir cada una de las promesas de campaña, a punto tal que las mismas fueron completadas en menos de dos años, pese a toda la máquina de impedir del statu-quo”, afirmó Milei entonces en un mensaje publicado en la red social X.

    Y este miércoles, Milei se apresta a festejar un segundo aniversario: sus dos años de gestión tras desembarcar en la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2023. Una conmemoración que se da en momentos en que el líder libertario goza de números alentadores en las encuestas, al tiempo que impulsa una reforma laboral y penal para estrenar la segunda mitad de su mandato.

    El presidente argentino, Javier Milei, saluda después de emitir su voto durante las elecciones legislativas de medio término en la Universidad Tecnológica Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 26 de octubre de 2025. Foto: Xinhua [e]MARTIN ZABALA

    Después de dos años de gestión, Milei cierra 2025 con una imagen positiva del 49%, un nivel más alto del que registraron, en la misma instancia de gobierno, Mauricio Macri y Alberto Fernández, según destaca el diario Ámbito Financiero que recuerda que, a lo largo del año electoral, la imagen del mandatario y de su administración sufrió vaivenes, pero luego de la victoria en los comicios legislativos de octubre empezó a repuntar y llega a diciembre en una situación de mayor estabilidad.

    Los números se desprenden de la última encuesta publicada por Opina Argentina, realizada entre el 1 y el 3 de diciembre. Respecto al último relevamiento hecho por la misma consultora, la imagen de Milei creció un punto y cayó dos su rechazo (pasó de 52% a 50%).

    A su vez, otro dato que se desprende de la encuesta es la posición de Milei en la percepción pública respecto a sus antecesores. Después de dos años de presidencia -período marcado por la pandemia-, Alberto Fernández llegó a 2021 con apenas 28% de imagen positiva. Su punto más alto había sido en marzo de 2020, tres meses después de haber llegado a la Casa Rosada, cuando la aprobación de su gestión había llegado al 82%. Por su parte, Mauricio Macri llegó al final de 2017 con un 40% de imagen positiva después de haber ganado las elecciones de medio término, al igual que Milei.

    Por su parte, el diario Clarín destaca que una nueva encuesta nacional de Opinaia, una de las consultoras más vinculadas con el presidente argentino, confirma dos mejoras clave y enciende una alerta para la gestión de Milei.

    El parámetro que retomó el saldo favorable fue la evaluación de la gestión presidencial. En septiembre, el peor momento para Milei, había tenido una brecha negativa de más de 10 puntos. Ahora un 51% apoya su gestión y un 49% la rechaza.

    Dentro de las mejoras confirmadas también se encuentra el hecho de que otra vez son más los encuestados que esperan una recuperación de la situación económica respecto a los que avizoran un empeoramiento. En el caso de este informe, los optimistas llegan a 40% contra 31% de los pesimistas y un 29 que cree que la cosa “permanecerá igual”.

    Durante años, las dos grandes preocupaciones de los argentinos fueron la inseguridad y la inflación. En el caso de Milei, fue notable cómo este último ítem se fue desplomando, a medida que el alza de precios se estacionó en torno al 2% mensual, destaca Clarín.

    Este jueves se conocerán cifras de la inflación de noviembre en Argentina. “Prevemos que el aumento de los precios al consumidor disminuyó al 2,0% en noviembre desde el 2,3% de octubre, a medida que las expectativas de devaluación y la incertidumbre se disiparon tras las elecciones intermedias del 26 de octubre”, mencionan los analistas de Bloomberg Economics Adriana Dupita y Felipe Hernández.

    Sin embargo, eso no quiere decir que las preocupaciones económicas (y sociales) hayan desaparecido, porque lo que pasó al frente ahora fue el temor al desempleo. La incógnita es si la estabilidad macroeconómica será suficiente para que crezca la actividad y se generen puestos de trabajo, apunta Clarín.

    Según el sondeo de Opinaia, consultados los argentinos sobre los principales problemas del país -una pregunta donde cada persona podía elegir varios problemas por lo que la suma de las principales preocupaciones excede largamente el 100%-, el desempleo aparece en el primer lugar, con un 53%, seguido por la pobreza (52%), la corrupción (46%), la inseguridad (46%) y la inflación (34%).

    Reformas de fondo

    A partir de este 10 de diciembre, el partido La Libertad Avanza de Milei contará con una bancada de 95 legisladores en la Cámara de Diputados. Se trata de la primera minoría en esa cámara. Sobre un total de 257 bancas, superará por dos a las 93 de un peronismo dividido. En el Senado, tendrá 20 de los 72 escaños.

    Con esta nueva conformación parlamentaria, y con el impulso del triunfo obtenido en las elecciones de medio término, el mandatario espera conseguir el apoyo político del Congreso para avanzar con las reformas de fondo con las que busca consolidar el modelo libertario y despejar las dudas que sobrevuelan sobre el plan económico.

    Milei aspira a relanzar su gobierno desde esta semana con la puesta en marcha de un paquete de proyectos que, hasta ahora, la oposición demoró o moderó: para empezar, una profunda reforma laboral, una modificación del código penal y un nuevo blanqueo de capitales en busca de los dólares que los argentinos atesoran bajo el colchón.

    El presidente argentino, Javier Milei (atrás), emite su voto durante las elecciones legislativas de medio término en la Universidad Tecnológica Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 26 de octubre de 2025. Foto: Xinhua [e]MARTIN ZABALA

    “Por cómo quedó conformado el nuevo Congreso, el gobierno estará muy cerca del quórum propio y de aprobar leyes de mayoría simple. No será 100% autónomo, pero estará mucho más cerca de lo que cualquiera podía imaginar antes de las últimas elecciones”, comenta al diario El País el analista político Pablo Salinas. “Me cuesta pensar que en estos meses no logre aprobar sus proyectos. Por supuesto, las discusiones van a ser ley por ley”.

    “El objetivo de Milei es arrancar este 10 de diciembre en una postura más amigable con el Congreso. Si hace dos años asumió de espaldas al Palacio Legislativo, esta semana se mostró desde las galerías de la Cámara de Diputados junto a su hermana y secretaria General, Karina Milei y otros funcionarios”, apunta Stella Gárnica, periodista y politóloga acreditada en la Casa Rosada por A24.com.

    “Ahora, con la mira en la reelección en 2027, Milei delega en Karina la consolidación del partido a nivel nacional y ordenó avanzar con los armados territoriales e impulsar la Boleta Única Papel en todo el país”, agrega.

    Con todo, los analistas consultados por El País coinciden en que la suerte de las reformas que pretende Milei estará atada al humor social. “El gobierno obtuvo un acompañamiento muy contundente en las urnas, pero eso ya lo cobró. El votante ahora quiere mejoras concretas”, señala Salinas. “El resultado de la elección no fue un cheque en blanco para Milei, fue un voto de confianza”, apunta el politólogo Facundo Cruz. “Lo que está demandando la ciudadanía es una reactivación de la economía, que mejoren los niveles de consumo. El mensaje es que ya fue suficiente de recortes y ajuste”.

    Y Gárnica añade: “Por eso, la aprobación o no de la denominada ‘ley de leyes’, será fundamental para que en la segunda fase del mandato de Milei, el presidente pueda demostrar que con presupuesto propio, por primera vez desde que asumió, el plan económico funciona, ya sin la posibilidad de echarle la culpa a nadie por la herencia recibida”.

    Más sobre:ArgentinaJavier MileiBuenos AiresPeronismoLibertad Avanza

