Mundo

Miles de manifestantes se toman las calles de Brasil en defensa de Bolsonaro

En el marco de la celebración del Día de la Independencia, los simpatizantes del exmandatario se reunieron para exigir una amnistía para el político procesado por intento de golpe de Estado.

Por 
Lya Rosen
Manifestación de adherentes de Bolsonaro en Rio de Janeiro Eduardo Bolsonaro

Miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro se tomaron este domingo las calles de las principales ciudades de Brasil, aprovechando la celebración del Día de la Independencia, para exigir una amnistía para el exmandatario, procesado por intento de golpe de Estado tras la victoria del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de 2022.

De hecho, según estudios del Monitor del Debate Político y del Centro Brasileño de Análisis e Planificación (Cebrap), las convocatorias de la derecha bolsonarista superan en asistencia a las de la izquierda que lidera Lula.

Las protestas de la extrema derecha se concentraron en la figura del presidente del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, y en exigir una ley de amnistía que debería aprobar el Congreso brasileño. Por el lado contrario, las manifestaciones de la izquierda se enfocaron en los discursos en defensa de la soberanía nacional y en contra de Bolsonaro.

Como ejemplo, en el centro de Río de Janeiro hubo entre 3.000 y 4.000 simpatizantes de formaciones de izquierda, mientras que la playa de Copacabana se llenó con unas 30.000 personas en apoyo a Bolsonaro.

En Sao Paulo la concentración bolsonarista contó con la presencia del gobernador paulista Tarcisio de Freitas, quien podría ser el candidato de la extrema derecha en las próximas elecciones, ya que Bolsonaro está inhabilitado.

De Freitas defendió desde la avenida Paulista la necesidad de una “amnistía general” y aseguró que el Tribunal Supremo juzga a Bolsonaro por “un crimen que no existió” y se dirigió directamente al estamento afirmando que “no vamos a aceptar la dictadura de un poder sobre otro. Basta”.

Para luego agregar que “no vamos a aceptar que ningún dictador diga lo que tenemos que hacer”, en referencia al “tirano” De Moraes.

Gobierno de Brasil

Por su parte, Lula participó en el desfile militar de la Explanada de los Tres Poderes de Brasilia junto a ministros y autoridades de su Gobierno, con mensajes de patriotismo, pero este no contó con la presencia de los jueces del Tribunal Supremo Federal.

La Presidencia informó que 45.000 personas participaron en la ceremonia oficial, muy por encima de las 30.000 del año pasado.

