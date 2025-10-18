Miles evacúan sus hogares en Filipinas ante llegada de tormenta tropical

La tormenta tropical Fengshen mantiene en alerta a Filipinas, debido a las inundaciones que ésta podría provocar en el archipiélago. Luego de que el fenómeno meteorológico tocara tierra este sábado en la isla de Luzón, más de nueve mil de ciudadanos abandonaron sus hogares en la isla Catanduanes para refugiarse en zonas seguras.

La isla Catanduanes, según Deutsche Welle, generalmente es la primera masa continental a la que llegan los ciclones del Pacífico occidental. Posee 270 mil habitantes y se prevé que el ojo de la tormenta se sitúe en parte de la isla y que producto de ello hay un “riesgo mínimo a moderado” de inundaciones de hasta dos metros por el oleaje. Las ráfagas, en tanto, podrán alcanzar hasta 80 kilómetros por hora, acompañadas por fuertes lluvias.

El último boletín de la Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de Filipinas (Pagasa) advirtió que este fenómeno, también bautizado como “Ramil”, se intensifique aún más cuando éste sobre el mar de Filipinas occidental. De hecho, se espera que cuando salga del área de responsabilidad filipina (PAR) el lunes por la mañana alcance la categoría de “tormenta tropical severa”, de acuerdo con lo consignado por Philippine Daily Inquire.

Filipinas es propenso a experimentar tifones e inundaciones. El pasado 22 de septiembre, según Swissinfo, el supertifón Ragasa tuvo ráfagas de más de 265 km/h cuando tocó tierra en el norte de Filipinas. La tormenta puso en alerta a varios países asiáticos y motivo evacuaciones en esa zona. Sólo en Taiwán, la isla más cercana, hubo 17 muertos, mientras que en Taiwán la cifra ascendió a dos.