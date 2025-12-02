Ministro Cordero cuestiona politización de temas fronterizos y sostiene que “son relaciones de estado de largo plazo”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, cuestionó durante la mañana de este martes la politización que se ha vivido del tema migratorio apuntando que son políticas de Estado de largo plazo.

En conversación con Radio Infinita, es que Cordero se refirió a lo que está ocurriendo en la frontera con Perú señalando que “Yo creo que los temas fronterizos, donde caben no solo límites y no solo migración, sino que también los temas de los delitos que se cometen en la frontera, contrabando en todas sus dimensiones, son relaciones de estado de largo plazo”.

“Por eso quienes postulan a la Presidencia de la República, cualquiera sea esto, tienen que tener cuidado cuando ingresan en esos ámbitos, porque en eso se comprometen políticas de Estado más estables, sobre todo cuando hay países que mantienen diálogos muy estables sobre este punto, como es el caso de Chile-Perú”, añadió.

El ministro de Seguridad, además complementó que “no hay cómo resolver los temas de migración, y especialmente cuando hay migración forzada como en la diáspora venezolana, sin colaboración entre vecinos no hay fórmula de trabajar eficazmente sobre ese punto”.

Además, reiteró que el número de personas en la frontera es normal, a la vez que respondió a los cuestionamientos del gobernador de Arica, apuntando que “cuando se hace tan insistente, cuando las instituciones permanentes del Estado están funcionando, cuando el presidente ha dado instrucciones a sus ministros y a sus autoridades, donde se han reunido los cancilleres, la verdad que yo creo que esto está en un contexto de campaña”.



