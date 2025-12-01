Gobernador de Arica y situación fronteriza: “Es una crisis que deja la sensación de que el gobierno bajó los brazos”

El paso fronterizo Chacalluta, en Arica, nuevamente este lunes fue testigo de un buen número de migrantes que se desplazaron hasta ese lugar buscando salir de Chile. La escena fue casi idéntica a la vivida la semana pasada, cuando personas extranjeras llegaron a esa zona manifestando su intención de abandonar el territorio nacional.

La complejidad de ese escenario, y lo que está llevando a que las personas se queden en una suerte de varamiento terrestre, es que el presidente de Perú, José Jerí, declaró estado de emergencia el viernes, lo que originó la movilización de personal militar peruano.

En ese contexto, el fin de semana, el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN), se reunió con los subsecretarios del Interior, Víctor Ramos y de Seguridad Pública, Rafael Collado, para evaluar cuál es la situación en el norte. Pero Paco no quedó conforme con la cita. Dice que ve al gobierno del Presidente Gabriel Boric de brazos cruzados y normalizando algo que no debería ser normal.

En entrevista con La Tercera, el gobernador comenta cuál es su visión respecto de la situación en la frontera y qué debería pasar para que se normalice ese terreno.

¿Cuál es la situación actualmente en la frontera norte?

A modo de resumen, las autoridades de este gobierno quieren que normalicemos algo aquí en el norte que no es normal y no debería serlo. Después de la pandemia recibimos una gran ola de inmigrantes que empezaron a llegar a nuestro país. Después de esa situación y durante estos años ha ocurrido más o menos algo similar, pero los migrantes irregulares, como no tienen documentación, salen de manera irregular por la frontera norte de nuestro país, especialmente la frontera entre Chacalluta y Santa Rosa. Con el anuncio que hace el Perú respecto de resguardar sus fronteras, es que Perú le ha puesto mucha atención a que no sea permeable hacia su país, a diferencia de años anteriores. Eso está generando actualmente que migrantes ilegales estén varados o que estén acampando. Vengo llegando de monitorear la frontera y durante la mañana ha habido entre 35 a 40 personas varadas en la frontera con niños. Es una situación que está latente y vigente. Hay autoridades del gobierno que están queriendo normalizar la situación, le están minimizando lo que está pasando aquí en el norte y quieren hacernos creer que está normal cuando no es así.

Entonces, usted no quedó conforme con la reunión que sostuvo el fin de semana con los subsecretarios de gobierno.

Conforme con la situación en específico de los migrantes regulares que están varados actualmente, no. Hay otros planes más macro, que uno confía en las instituciones públicas. Yo valoro mucho el trabajo que hace el Ejército, Carabineros, la PDI, pero son trabajos más macro. Hoy día hay un problema, hay problemas específicos y problemas generales. Es una crisis que deja la sensación de que el gobierno bajó los brazos.

Patricio_Banda

¿En la reunión hubo algún compromiso puntual?

No. El compromiso puntual de acuerdo a la emergencia en la frontera, no. Sí, en esta oportunidad se acordó hacer un acompañamiento, a monitorear, a preguntar respecto de los otros planes que son más generales, como el resguardo de la frontera, la tecnología disponible, la que está por llegar para todos aquellos que ingresen, por el contrabando. Pero eso es general. Eso es trascendental. Eso tiene que mantenerse y tiene que continuar. Hoy día hay un problema específico en la frontera. En mi opinión, ellos tienen posición de negación de la crisis. Es más, ellos (los subsecretarios) llegaron hasta la frontera de Chacalluta, no fueron a ver las carpas y la gente que está acampando. No llegaron hasta la línea.

¿Le dijeron si el Presidente Boric va a viajar a la zona?

No, no me lo dijeron. Yo pensé que al menos vendrían los ministros, pero enviaron a los subsecretarios. Y ya que los subsecretarios no lo entienden y los ministros no vienen, no queda otra que el mismo Presidente debería venir a ver la realidad de lo que está pasando.

Respecto a la semana pasada, ¿ve que hay un mejoramiento o se mantiene tal cual estaba la semana pasada?

Se mantiene tal cual como estaba la semana pasada. Y en la noche aumenta la cantidad de personas.

¿Cuándo comenzó a registrarse este aumento de migrantes en la frontera?

Nosotros hemos tenido contacto y comunicaciones con Carabineros, PDI y el Ejército. Esto ha ido en aumento durante las últimas semanas. Hace un par de semanas ya se empezó a notar un aumento de migrantes que quieren salir de nuestro país. No así que quieren ingresar.

Patricio_Banda

¿Usted ve alguna relación entre el aumento de migrantes en la frontera con la promesa de campaña que hizo José Antonio Kast sobre expulsar a extranjeros que se encuentran en estado irregular?

Yo creo que son muchos los factores que hoy día están motivando a la migración irregular a salir de nuestro país. Son muchas las situaciones, la crisis económica que estamos viviendo, la falta de oportunidades, la falta de empleabilidad, que no hay trabajo. También hay que sumarle que es una fecha donde se acercan la Navidad y el Año Nuevo y quizá ellos estiman que lo mejor es retornar junto a sus familias. Son varios los factores que pueden estar involucrados.

Y a usted en particular, ¿qué le parece esa promesa de campaña? ¿La ve factible?

Hay que partir solucionando temas básicos hasta llegar a los más complejos. Por ejemplo, uno de los temas básicos es que en ese sector, entre Santa Rosa y Chacalluta, por el lado chileno no tenemos luz. Las luminarias están apagadas. Tenemos un complejo fronterizo que el año pasado debió haber finalizado su modernización con cámaras de televigilancia, con reconocimiento facial, y hasta el día de hoy no se pone ningún tornillo. Sin embargo, por el lado del Perú, están en todas las luminarias prendidas. Entonces, nos queda la sensación de que hay brazos cruzados, hay un desgaste y lamentablemente la única forma de resolverlo es con la presencia del Presidente de la República, para que vea in situ lo que está pasando.