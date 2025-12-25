Nasralla rechaza resultados que dan como triunfador a Nasry Asfura en Honduras: “Gobernará el crimen organizado”

Luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño diera a conocer la tarde del miércoles el triunfo del conservador Nasry Asfura en el balotaje, el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, rechazó los resultados compartidos por el CNE y denunció irregularidades en el conteo.

“ No aceptamos la declaratoria emitida por el CNE porque no refleja la verdad completa del voto ciudadano ”, señaló el otrora candidato en declaraciones realizadas a la prensa poco después de conocerse el triunfo de Asfura.

En su comentario, rescatado por la Agencia EFE, Nasralla acusó una serie de irregularidades, problemas en el conteo de votos y omisiones de actas. “Yo me metí en la política para combatir la corrupción y hoy soy víctima de esa corrupción que he venido denunciando”, señaló al respecto el presidenciable.

La voluntad del soberano vale menos que un comino, el pueblo vota por el candidato de su preferencia y los corruptos de todos los partidos deciden quien va a gobernar en un pacto de impunidad con el que se perdonan unos a otros los delitos. Pobre pueblo, continuará en la miseria… https://t.co/rxMv6KyWSk — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 25, 2025

Nasralla también remarcó en sus comentarios que tras estos resultados gobernará en Honduras el crimen organizado. En ese sentido, recordó el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, quien gobernó entre 2014 y 2022 y fue condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico, en una situación que finalmente terminó con un indulto al otrora gobernante en el segundo mandato de Donald Trump.

En Honduras “no gobernará Nasry Asfura, gobernará el crimen organizado dirigido por Juan Orlando Hernández”, insistió.

El triunfo de Asfura en las urnas fue dado a conocer ayer por el CNE. Con el 99,93% de las mesas escrutadas, el mandatario electo obtuvo un 40,2% de las preferencias. Nasralla, por su parte, registró un 39,5% de los respaldos.

El conservador Nasry Asfura durante la campaña recibió el apoyo explícito del presidente estadounidense Donald Trump, y tras conocerse los resultados fue rápidamente felicitado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

“El pueblo de Honduras se ha pronunciado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras. Estados Unidos felicita al presidente electo y espera colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio”, escribió Rubio en su cuenta de X.