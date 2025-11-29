BLACK SALE $990
    Trump reitera apoyo a candidato presidencial conservador en Honduras y anuncia indulto a expresidente Juan Orlando Hernández

    El exmandatario, gobernante del país centroamericano entre 2014 y 2022, fue condenado en 2024 por un tribunal estadounidense a 45 años de presidio por delitos vinculados al narcotráfico.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    El expresidente Juan Orlando Hernández ANDY BUCHANAN

    A través de su red social Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse la tarde del viernes a las próximas elecciones de este domingo en Honduras. Además, anunció un próximo indulto al exmandatario Juan Orlando Hernández, quien fue condenado en 2024 por narcotráfico por un tribunal estadounidense.

    Si Tito Asfura gana las elecciones presidenciales de Honduras, debido a la gran confianza que Estados Unidos tiene en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo de Honduras, le brindaremos todo nuestro apoyo. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sea cual sea”, escribió al respecto.

    Respecto a la situación de Orlando Hernández, detalló casi inmediatamente: “Además, concederé un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a las que respeto enormemente, ha sido tratado de forma muy dura e injusta. Esto no puede permitirse, especialmente ahora, tras la victoria electoral de Tito Asfura, cuando Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero”.

    Recordemos que el expresidente hondureño, quien gobernó entre los años 2014 y 2022, fue condenado en junio del 2024 a 45 años de prisión tras ser declarado culpable de haber colaborado con el narcotráfico en su país.

    Específicamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había presentado tres cargos en su contra: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico, y posesión de ese tipo de armamento durante la conspiración de narcotráfico.

    El mandatario se encuentra actualmente recluido en la cárcel de alta seguridad de Hazelton, en Virginia Occidental, según reporta la BBC.

    Por otro lado, los comentarios de Trump ocurren a solo un día de la elección presidencial en Honduras. En las urnas competirán la candidata oficialista Rixi Mondaca, además del ya mencionado Nasry Asfura. A ellos se sumara también el expresentador de televisión Salvador Nasralla.

