Nasry Asfura, candidato apoyado por Trump, se convierte en el nuevo presidente de Honduras

El reconteo de votos por fin tuvo un resultado claro. Durante este miércoles, el conservador Nasry Asfura, apoyado por Donald Trump, fue proclamado como el nuevo presidente de Honduras, luego de que se tuviera que realizar un nuevo escrutinio.

El resultado se conoce luego de la proclamación realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño y después de tres semanas de incertidumbre política, tras los comicios realizados el 30 de noviembre pasado.

Tras la revisión del 99,93% de las papeletas escrutadas , Asfura se alzó como el nuevo jefe de Estado, con un 40,2 % de las preferencias.

En segundo puesto quedó Salvador Nasralla, con un 39,5 % de los respaldos.

Asfura reaccionó a la proclamación a través de su cuenta de X: "Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones. Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”.

El anunciado triunfo motivó que una serie de figuras internacionales felicitaran al miembro del Partido Nacional.

Entre ellos, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien señaló que “el pueblo de Honduras se ha pronunciado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras. Estados Unidos felicita al presidente electo y espera colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio”.