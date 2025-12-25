Ecuador dejó habilitados desde este miércoles solo dos pasos fronterizos con Colombia y Perú, en el marco de una medida adoptada por “razones de seguridad nacional”, informó la Cancillería ecuatoriana.

Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la red social X, los únicos pasos internacionales autorizados para el tránsito serán Rumichaca, en la frontera con Colombia, y Huaquillas, con Perú, ambos considerados las principales puertas comerciales del país con sus vecinos .

El resto de los cruces legales quedó cerrado, sin que se precisara hasta cuándo se mantendrá la restricción.

Presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Ecuador restringe pasos fronterizos con Colombia y Perú por razones de seguridad nacional Karen Toro

Ecuador comparte una frontera de aproximadamente 600 kilómetros con Colombia, al norte, y otra de cerca de 1.500 kilómetros con Perú, al sur. Se trata de zonas caracterizadas por ríos, áreas selváticas y una alta permeabilidad territorial, donde operan numerosos pasos ilegales utilizados para el contrabando de mercancías, drogas, armas y explosivos.

La Cancillería indicó que la decisión fue comunicada oportunamente a los gobiernos de Bogotá y Lima, y que únicamente los pasos habilitados podrán ser utilizados para el tránsito entre Ecuador y ambos países.

La medida se adopta en medio de la ofensiva del Estado ecuatoriano contra bandas ligadas al narcotráfico y a carteles internacionales, cuya disputa territorial ha disparado los niveles de violencia en el país.