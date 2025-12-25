SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Ecuador restringe pasos fronterizos con Colombia y Perú por razones de seguridad nacional

    El gobierno ecuatoriano solo mantuvo habilitados los pasos de Rumichaca y Huaquillas, en medio de la ofensiva contra bandas del narcotráfico y el alza de la violencia.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Ecuador restringe pasos fronterizos con Colombia y Perú por razones de seguridad nacional

    Ecuador dejó habilitados desde este miércoles solo dos pasos fronterizos con Colombia y Perú, en el marco de una medida adoptada por “razones de seguridad nacional”, informó la Cancillería ecuatoriana.

    Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la red social X, los únicos pasos internacionales autorizados para el tránsito serán Rumichaca, en la frontera con Colombia, y Huaquillas, con Perú, ambos considerados las principales puertas comerciales del país con sus vecinos.

    El resto de los cruces legales quedó cerrado, sin que se precisara hasta cuándo se mantendrá la restricción.

    Presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

    Ecuador comparte una frontera de aproximadamente 600 kilómetros con Colombia, al norte, y otra de cerca de 1.500 kilómetros con Perú, al sur. Se trata de zonas caracterizadas por ríos, áreas selváticas y una alta permeabilidad territorial, donde operan numerosos pasos ilegales utilizados para el contrabando de mercancías, drogas, armas y explosivos.

    La Cancillería indicó que la decisión fue comunicada oportunamente a los gobiernos de Bogotá y Lima, y que únicamente los pasos habilitados podrán ser utilizados para el tránsito entre Ecuador y ambos países.

    La medida se adopta en medio de la ofensiva del Estado ecuatoriano contra bandas ligadas al narcotráfico y a carteles internacionales, cuya disputa territorial ha disparado los niveles de violencia en el país.

    De acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, Ecuador cerrará el año con la tasa de homicidios más alta de América Latina, con 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

