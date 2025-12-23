¿A dónde migran los latinoamericanos?, esto dice la OCDE

Migrantes caminan en caravana hacia la frontera con Estados Unidos, en Huixtla, México, el 26 de enero de 2024. Foto: Archivo

La migración permanente hacia las naciones de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) siguió siendo alta en 2024, pero mostró una señal de moderación.

En los 38 miembros de la OCDE, 6,2 millones de personas se mudaron permanentemente de país en 2024. La cifra, que forma parte del Informe de Perspectivas Migratorias 2025, mostró una disminución del 4% después de tres años de crecimiento representativo.

Aunque es un cambio de tendencia, siguen siendo números altos que obedecen a varias motivaciones: migración principalmente con el objetivo de la reunificación familiar y aumento de traslados en búsqueda de asilo, mientras que bajaron las migraciones permanentes por motivos laborales.

India y China continúan su récord histórico encabezando la lista de países desde los cuales los ciudadanos decidieron migrar definitivamente.

Y en la última medición del top 20, entre 2022 y 2023, siguen dominando las naciones asiáticas, 8 en total, en una movilidad marcada por conflictos. En esa misma lista llama la atención la presencia de cinco países latinoamericanos: Colombia, México, Brasil, Venezuela y Cuba.

Datos de migración permanente entre países de la OCDE del 2019 al 2024 © France 24

En el ranking de migrantes a otros países de la OCDE los colombianos ocuparon el tercer puesto con 227.000 personas, seguidos por los mexicanos con 216.000, un aumento del 32% en un año por el alto nivel de inmigración legal rumbo a Estados Unidos, donde fueron a parar 190.000, la cifra más elevada desde 2002.

En el caso de Venezuela, las mareas de la diáspora disminuyeron y se quedaron en el puesto 19, muy por debajo de los niveles de desplazamiento masivo acostumbrados años atrás.

Para Simon Tomasi, gerente regional Mixed Migration Centre para America Latina y el Caribe, esto se debe a que “tenemos a millones de venezolanos que ya migraron en la última década, principalmente a países de América del Sur donde tuvieron opciones para regularizar su situación y tener una vida digna”.

Tomasi recordó también que Colombia fue el primer país en recibir de manera digna a los venezolanos y que en la actualidad hay al menos cuatro millones de ellos viviendo allí.

La diáspora venezolana se reparte también en Perú, Chile o Ecuador, de modo que con “una proporción muy importante de la población que llegó (a otras latitudes), podemos decir que quedan menos personas dispuestas a migrar”.

Los 20 primeros países de origen de nuevos inmigrantes de la OCDE © France 24

El experto advirtió que “estamos viendo una profunda reconfiguración de los movimientos migratorios en América Latina por una caída espectacular de los flujos de personas de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de otros países de América del Sur y también de los países extracontinentales hacia el norte y ahora lo que vemos es más bien un movimiento de retorno desde el norte hacia el sur”, consecuencia de las políticas antimigrantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En esas convulsiones de movilidad, los inmigrantes de Cuba, que cierran el grupo, casi se duplicaron en 2023 llegando a los 119.000 viajeros.

Además de las dinámicas de salida de personas, las naciones latinoamericanas también crecieron como receptoras de sus vecinos. La investigación mostró incrementos de más del 5% en las llegadas a los principales destinos en la región: Chile y Colombia.

En 2023 el Estado chileno, una de las economías más estables de la región, recibió principalmente a solicitantes de Venezuela, Bolivia y Colombia. En el mismo año a territorio colombiano los recién llegados procedieron primordialmente de Venezuela, Estados Unidos y Perú.

Migrantes soportan una tormenta de viento y polvo mientras buscan un punto de entrada a Estados Unidos más allá de una cerca fortificada con alambre de púas en El Paso, Texas, el 24 de marzo de 2024. Foto: Archivo Adrees Latif

Para México, un país conocido por sus altos flujos de migración, las tres principales nacionalidades de los recién llegados en 2023 fueron Honduras, Guatemala y Estados Unidos.

Emigrantes que prefirieron salir de la región

En términos de emigración oficial de ciudadanos a países de la OCDE, en 2023, aproximadamente el 46% de los ciudadanos chilenos que emigraron fueron a España.

Por su parte, aproximadamente el 75% de los ciudadanos colombianos que se fueron llegaron a España y aproximadamente el 63% de los ciudadanos costarricenses que emigraron se decidieron por Estados Unidos.

En el caso de México, se mantuvo una dinámica de intercambio con Estados Unidos, siendo al tiempo un país receptor y que eligió la nación vecina norteamericana como destino de aproximadamente el 88% de los ciudadanos mexicanos que emigraron.

¿A dónde van los solicitantes de asilo?

En cuanto a las solicitudes de asilo, entre 2023 y 2024, en la OCDE aumentó la migración por razones humanitarias un 23% como resultado de solicitudes de asilo de años anteriores. También hubo un aumento récord del 19% de refugiados reasentados.

Esta realidad se reflejó en el continente americano precisamente en Estados Unidos que vio un aumento del 20% de su migración en 2024 debido a los flujos humanitarios.

Simón Tomasi explica que en este aumento “algo muy importante es que Joe Biden intentó con muchas dificultades, con falta de comunicación sobre su estrategia y también con muchos cambios, desarrollar una política migratoria más balanceada... Daba opciones para una migración regular, reunificación familiar, parole humanitario y acceso al asilo”.

Esto cambió totalmente en 2025 cuando Donald Trump llegó a la presidencia e impuso una narrativa cargada de mensajes xenófobos para respaldar su promesa de campaña de ejecutar deportaciones masivas para, según su enfoque, “hacer a Estados Unidos grande de nuevo”.

Lo cierto es que con la llegada de Trump a la Casa Blanca las razones humanitarias para migrar en América Latina no desaparecieron, pero ahora “hay menos personas viajando de manera forzada porque las políticas son más restrictivas y porque se está copiando una estrategia ya conocida en Europa de enviar a los migrantes a los mal llamados ‘terceros países seguros’”, asegura Simón Tomasi.

Así otras latitudes que, en otros años, habían sido más famosas como puertos seguros cayeron en el 2024. Atrás quedaron las preferencias de destinos como Reino Unido que bajó 41% o países como Alemania, Italia, Lituania y Suecia donde los pedidos humanitarios cayeron un 10%.

Los venezolanos siguen encabezando listas de asilo

Por otro lado, el reporte de perspectivas de la OCDE estableció para cada país de asilo los dos principales países de origen de migrantes, mostrando una alta movilización de latinoamericanos.

España y Estados Unidos fueron los destinos más elegidos por venezolanos y colombianos para buscar refugio, mientras que cubanos y hondureños fueron los que más buscaron asilo en México y los peruanos hicieron lo propio en Italia.

El reporte Perspectivas de migración 2025 estableció los dos principales países de origen por país de asilo. © France 24

Cuando se revisan las cifras en América Latina los venezolanos siguen siendo uno de los principales grupos en busca de refugio en la región:

• En Chile, la mayoría de los solicitantes de primer asilo procedían de Venezuela (1.500), Colombia (600) y Cuba (100).

• En Colombia, la mayoría de los solicitantes de primer asilo procedían de Venezuela (6.400), Cuba (300) y Ecuador (89).

• En Costa Rica, la mayoría de los primeros solicitantes de asilo procedían de Nicaragua (23.000), Cuba (1.700) y Venezuela (1.300).

• En México, la mayoría de los primeros solicitantes de asilo procedían de Honduras (28.000), Cuba (18.000) y Haití (11.000).

Migrantes que buscan asilo en Estados Unidos esperan en el puente fronterizo internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez, México, el 20 de enero de 2025. Foto: Archivo Jose Luis Gonzalez

No obstante, las cifras de la OCDE, que dan cuenta de ingresos registrados a sus países miembros, pueden caer en el subregistro de quienes no pasan por los controles migratorios.

Quienes atraviesan los países por fronteras a menudo porosas y peligrosas, por sus condiciones demográficas y de violencia local, son la otra cara de la realidad.

Por otro lado, el reporte concluyó que, si bien “en 2024 se observó una ligera disminución de la migración permanente general con respecto a su peak pospandemia, los niveles se mantuvieron históricamente altos”.

La migración temporal se estabilizó en niveles elevados y las solicitudes de asilo alcanzaron subidas récord en un contexto de dificultad para migrar bajo condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos.