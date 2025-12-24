SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    CNE de Honduras declara vencedor a candidato de Trump, Nasry Asfura, en la contienda presidencial

    La espera por conocer al nuevo presidente de Honduras terminó después de tres semanas y tres días de incertidumbre, desde que culminó el proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral declaró vencedor al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, con la firma de dos de las consejeras del ente comicial, y con la expectativa de que el resultado sea rechazado por los otros dos postulados, Salvador Nasralla y la oficialista Rixi Moncada.

    Por 
    Eumar Esaá/France 24
    Nasry "Tito" Asfura. Foto: Archivo

    El recuento especial de las boletas electorales finalmente arrojó este 24 de diciembre un nuevo presidente para Honduras. Se trata del derechista y exalcalde de Tegucigalpa Nasry Asfura, que contó con el endoso del mandatario estadounidense Donald Trump, y que finalmente pudo romper un empate técnico con el centrista Salvador Nasralla.

    El Consejo Nacional Electoral declaró vencedor a Asfura del Partido Nacional con 40,3% de los votos, por delante del postulado por el Partido Libre Nasralla, a quien se le adjudica el 39,5% de las boletas, con la oficialista Rixi Moncada en un distante tercer lugar.

    El pronunciamiento del CNE contó con la firma de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, y da cuenta de los resultados del reconteo de un 15% de las papeletas, en medio de un clima caótico en el que se esperan impugnaciones por parte de Nasralla y Moncada.

    Asfura celebró el anuncio del CNE con una publicación en X en la que se declaró “preparado para gobernar”.

    Estados Unidos emitió un comunicado en el que el secretario de Estado, Marco Rubio, felicita a Asfura e insta a “todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan asegurar rápidamente una transición pacífica”.

