CNE de Honduras declara vencedor a candidato de Trump, Nasry Asfura, en la contienda presidencial

El recuento especial de las boletas electorales finalmente arrojó este 24 de diciembre un nuevo presidente para Honduras. Se trata del derechista y exalcalde de Tegucigalpa Nasry Asfura, que contó con el endoso del mandatario estadounidense Donald Trump, y que finalmente pudo romper un empate técnico con el centrista Salvador Nasralla.

Honduras, ya tenemos la declaratoria oficial del CNE @CneHonduras …



Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones.



Honduras: Estoy preparado para gobernar.



No te voy a fallar.



¡Dios Bendiga Honduras!… — Papi a la Orden (@titoasfura) December 24, 2025

El Consejo Nacional Electoral declaró vencedor a Asfura del Partido Nacional con 40,3% de los votos, por delante del postulado por el Partido Libre Nasralla, a quien se le adjudica el 39,5% de las boletas, con la oficialista Rixi Moncada en un distante tercer lugar.

El pronunciamiento del CNE contó con la firma de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, y da cuenta de los resultados del reconteo de un 15% de las papeletas, en medio de un clima caótico en el que se esperan impugnaciones por parte de Nasralla y Moncada.

Asfura celebró el anuncio del CNE con una publicación en X en la que se declaró “preparado para gobernar”.

The people of Honduras have spoken: Nasry Asfura is Honduras’ next president. The United States congratulates President-Elect @titoasfura @papialaordenh and looks forward to working with his administration to advance prosperity and security in our hemisphere. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 24, 2025

Estados Unidos emitió un comunicado en el que el secretario de Estado, Marco Rubio, felicita a Asfura e insta a “todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan asegurar rápidamente una transición pacífica”.