Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este jueves que su país está “aplastando al régimen” iraní y al partido-milicia chiita Hezbolá, aliado de este en Líbano, donde ya han muerto cerca e 700 personas en bombardeos israelíes en el marco de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos hace 13 días.

“Estamos aplastando al régimen terrorista de Irán”, ha dicho en una conferencia de prensa telemática, sus primeras declaraciones a los medios desde el pasado 28 de febrero, cuando los ataques sorpresa contra territorio iraní acabaron con el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei -que ha sido reemplazado por su hijo, Mojtaba Jamenei.

El líder del Ejecutivo israelí ha destacado asimismo que Israel está “atacando y derrotando a sus representantes: Hezbolá en Líbano” y, al mismo tiempo, ha señalado que el grupo chiita “está sintiendo la fuerza” de su brazo y “la sentirá aún más”. “Pagará un precio muy alto por su agresión”, ha advertido.

“Gracias a una unión de fuerzas sin precedentes entre Israel y Estados Unidos, hemos logrado grandes avances, avances que están cambiando el equilibrio de poder en Medio Oriente e incluso más allá”, ha celebrado.