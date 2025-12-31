Netanyahu insiste que “quedan cosas por terminar” en Gaza, apuntando al desarme de Hamas

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este martes haber logrado “grandes cosas” en la Franja de Gaza, pero ha advertido que aún hay otras “por terminar”, en concreto, “desarmar” al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), al que ha atribuido 20.000 combatientes, “todos armados con rifles Kalashnikov”.

“Hemos logrado grandes cosas, pero aún tenemos cosas por terminar. Una de ellas es desarmar a Hamas”, ha declarado en una entrevista con la cadena estadounidense Newsmax en la que ha insistido en que “eso es parte del acuerdo” mediado por la Administración de Donald Trump, quien “no pudo haber sido más explícito al respecto” para el israelí.

Con todo, ha prometido que conseguirán desarmar a Hamas de la totalidad de sus supuestamente “60.000 rifles de asalto”, una cifra que ha reiterado en otra entrevista este mismo martes con la cadena Fox, en la que ha aseverado que “hay que confiscar todos estos rifles, quitárselos y desmantelar esos túneles terroristas que aún tienen cientos de kilómetros de túneles terroristas”, lamentando que “Hamas se niega a hacerlo”.

Pese a ello, ha asegurado que su Gobierno “dará una oportunidad” al plan, también en cuanto al envío de una fuerza internacional de estabilización. “Como hemos dicho el presidente y yo, si se puede hacer de la manera fácil, bien”, ha afirmado, antes de advertir que “si no, se hará de otra manera”.

Por otra parte, el dirigente israelí ha destacado, entre las “grandes cosas” alcanzadas por su Gobierno en los territorios palestinos ocupados y en Oriente Próximo, el “degradar a Irán, que (...) estaba ejerciendo su influencia por todas partes”.

Una de estas partes es, según Netanyahu, Venezuela, país con el que también ha vinculado al partido-milicia chií libanés Hezbolá, apoyado por Teherán. “Aún queda trabajo por hacer con los aliados” iraníes, ha alegado.

En este sentido, el mandatario israelí ha sacado pecho de su labor al frente del Gobierno y ha afirmado que “no estaría” donde está “sin el apoyo del pueblo de Israel, que apoya ampliamente” sus políticas. “No vamos a permitir que estos ayatolás acaben con la historia judía”, ha agregado.

Sus palabras han llegado un día después de que Trump, tras una reunión bilateral, declarase ante los medios de comunicación que “tiene que haber un desarme”, en sintonía con lo expresado por Netanyahu.