Netanyahu reafirma intención de mantener control israelí sobre zonas estratégicas en territorio sirio

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que su gobierno pretende “conservar” los territorios que ha ocupado en Siria, al tiempo que busca un acuerdo de desmilitarización en el sur de ese país.

Sus declaraciones ocurren un día después de que el presidente sirio, Ahmed al Shara, acusara a Israel de “exportar sus crisis” a Siria y de intensificar su presencia en zonas que Damasco considera ilegalmente ocupadas.

Durante una reunión con embajadores israelíes, Netanyahu sostuvo que Tel Aviv espera avanzar en una fórmula para reducir la presencia armada en la frontera siria, con un énfasis especial en la protección de las comunidades drusas.

“Esperamos sinceramente poder alcanzar un acuerdo de desmilitarización para el sur de Siria y también proteger a nuestros hermanos drusos”, señaló, según el diario Haaretz.

El mandatario subrayó que Israel no solo busca garantizar su seguridad, sino también mantener su control actual.

“ Queremos conservar estos activos ”, agregó, defendiendo la presencia israelí en el monte Hermón -territorio sirio- y en las zonas de amortiguación establecidas tras décadas de conflicto.

Netanyahu justificó su postura asegurando que su gobierno continuará “manteniendo la superioridad moral”, una frase que utilizó para reafirmar la legitimidad que, a su juicio, tiene la permanencia de Israel en esas áreas estratégicas.

“Un asunto de preocupación regional”

Las palabras de Netanyahu responden directamente a las declaraciones emitidas el sábado por el presidente sirio, Ahmed al Shara, quien acusó a Israel de agravar las tensiones internas sirias e intentar desviar la atención de sus propios conflictos.

El líder sirio afirmó que Damasco está trabajando con “países influyentes de todo el mundo para presionar a Israel para que se retire”, asegurando que esos gobiernos “aprueban” la exigencia de Siria.

A nivel regional, la tensión también involucra a Irán, que el pasado lunes advirtió que los “actos de agresión” israelíes en territorio sirio representan “un asunto de preocupación regional”.

En este sentido, Teherán ha reiterado que la expansión militar israelí más allá de la línea de separación de 1974 -establecida tras la guerra del Yom Kippur- amenaza con activar una escalada de amplio alcance.

Pese a ello, Netanyahu también abordó el escenario diplomático más amplio, aludiendo a los procesos de normalización entre Israel y varios países árabes, acuerdos que -según recordó- se concretaron incluso sin avances en la creación de un Estado palestino.

“Dijeron: ‘No puede suceder sin esto y sin aquello’. También dijeron lo mismo sobre los Acuerdos de Abraham”, expresó, sugiriendo que su gobierno ha logrado avances “tectónicos” a pesar de la oposición internacional.

No obstante, advirtió que esos logros no eliminan la posibilidad de interferencia de Irán o de sus aliados regionales. “Hemos terminado con la tolerancia. Vemos una amenaza y actuamos”, señaló, recordando ataques contra territorio iraní ocurridos en junio, en los cuales -según dijo- el presidente estadounidense Donald Trump decidió sumarse.

Desde que Israel decidió invadir territorio sirio más allá de la línea de separación de 1974, invocando razones de seguridad asociadas a la guerra en Gaza, su ejército ha llevado a cabo múltiples operaciones militares.

A fines del mes pasado, fuerzas israelíes realizaron una incursión en la localidad de Beit Yin, cerca de Damasco, una acción que -según las autoridades sirias- dejó más de una decena de civiles muertos.