Ochenta años después de la ejecución de Mussolini, persiste la nostalgia por el fascismo en Italia

Las fotografías aparecieron en medios de comunicación de todo el mundo. El cuerpo del exdictador Benito Mussolini, colgado de los pies de una viga metálica, frente a una multitud que lo abucheaba en la Piazzale Loreto de Milán el 29 de abril de 1945. Su cuerpo y el de su amante, Clara Petacci, habían sido terriblemente maltratados: escupidos, golpeados y orinados. Para cuando fueron enviados a la morgue de la ciudad, los restos estaban irreconocibles.

A diferencia de Adolf Hitler, el “Duce” optó por huir ante la proximidad del fin de la guerra en lugar de suicidarse.

Influyentes miembros del gobierno de Mussolini se volvieron contra él en 1943, con la toma de Sicilia por los Aliados. Fue arrestado por el Gran Consejo Fascista y depuesto en julio de 1943, antes de ser liberado de prisión por las fuerzas especiales alemanas en septiembre.

Mussolini fue llevado al norte de Italia, ocupado por Alemania, para establecer un estado títere, la República Social Italiana, que duró hasta abril de 1945.

El cadáver de Mussolini, al centro, colgado de los pies en Milán.

A medida que las fuerzas aliadas avanzaban y la situación militar se deterioraba, el exdictador se encontró con pocas opciones. El Valle de Valtellina, en la frontera con Suiza, era un posible bastión, un lugar “para una última defensa desesperada”, según el historiador Giovanni De Luna, profesor de la Universidad de Turín.

Otra opción era “entablar negociaciones inmediatas con los Aliados para intentar salvar el pellejo”, señala De Luna. “Al final, optó por huir en columna con un vehículo blindado, disfrazado de soldado alemán en la parte trasera de un camión”.

El objetivo era llegar a Suiza para evitar ser capturado por los partisanos, los combatientes de la resistencia italiana. “Mussolini no era Hitler; carecía de la vena trágicamente idealista que llevaría al Führer al suicidio. No tenía la misión de ser mártir. En este sentido, Suiza era un destino ideal e importante para el Duce. Ya había huido allí de joven para evitar el servicio militar y había considerado refugiarse allí en 1922, cuando dudaba del éxito de su golpe de Estado, la Marcha sobre Roma”, señala el historiador italiano Francesco Filippi, autor de “Mussolini también hizo mucho bien: la propagación de la amnesia histórica”.

“La sentencia se ejecuta con rapidez”

Pero el intento de fuga fracasó. El 27 de abril de 1945, la columna de Mussolini fue detenida por un pequeño grupo de partisanos cerca del Lago Como. El líder italiano fue encontrado desplomado en uno de los vehículos del convoy. Condenado a muerte por el Comité de Liberación Nacional para el Norte de Italia, Mussolini fue ejecutado al día siguiente junto con su amante.

Benito Mussolini y Adolf Hitler.

Se han dado numerosas versiones sobre las circunstancias de su muerte en el pueblo de Giulino di Mezzegra, donde había poca gente presente, pero, como señala Filippi, “la sentencia se ejecutó con rapidez, ya que se consideró demasiado complejo y arriesgado trasladar a Mussolini a Milán”. Filippi afirma que, aunque los propios protagonistas dieron versiones contradictorias de los hechos a lo largo de los años, lo que importa “es el acuerdo unánime sobre la dinámica completamente italiana de la ejecución. Fueron los italianos quienes acabaron con la vida del líder fascista”.

En la tarde del 28 de abril, los cuerpos de Mussolini y Petacci, junto con los de otros 16 fascistas ejecutados, fueron trasladados a Milán. En la madrugada del día siguiente, fueron arrojados al suelo en Piazzale Loreto. La elección de este lugar fue deliberada: “Era el lugar donde un año antes, en agosto de 1944, los cuerpos de 15 partisanos (ejecutados) habían sido dejados al sol durante un día entero, como advertencia de los alemanes y los fascistas para intimidar a la población”.

“Traer el cadáver de Mussolini a Piazzale Loreto no fue más que la aplicación de la ley del ojo por ojo”, afirma Giovanni De Luna, autor de un libro que se centra en lo ocurrido en Milán el 29 de abril de 1945, titulado “Una domenica d’aprile: Piazzale Loreto, 1945: una fine, un inizio” (Un domingo de abril: Piazzale Loreto, 1945: Un fin, un comienzo).

Pero para De Luna, no fue solo el deseo de venganza lo que impulsó a la multitud a atacar físicamente los restos del Duce: “No se puede entender la fascinación de los italianos por el fascismo y Mussolini si no se tiene en cuenta el cuerpo de Mussolini. Puso su cuerpo en escena, sin camisa, bañándose en las playas de Rímini y Riccione y siendo fotografiado en mil poses. Este cuerpo, tan idolatrado y amado, se convirtió en objeto de burla, profanación e insulto en Piazzale Loreto”.

Clara Petacci, la amante de Mussolini.

De Luna también afirma que este estallido de violencia ocurrió en un momento específico, durante la transición entre dos regímenes: “El antiguo poder ya no existe y el nuevo aún no ha llegado. Los partisanos no saben cómo controlar a esta multitud, que está recuperando su soberanía y casi emborrachándose con sangre, porque sabe que este momento llegará a su fin”.

Brutal desprecio del Duce por los italianos

Tras su muerte, el cuerpo de Mussolini fue enterrado en una tumba anónima en un cementerio de Milán. Exhumado por neofascistas en 1946, permaneció oculto durante 11 años, antes de ser devuelto a su familia en 1957. Posteriormente, fue trasladado a la cripta de la capilla familiar en el cementerio de San Cassiano en Predappio, en la región norteña de Emilia-Romaña, que se ha convertido en un lugar de peregrinación. En el aniversario de su ejecución, miles de nostálgicos del fascismo se congregan allí.

Ocho décadas después de la caída del dictador, este aniversario ha dado un nuevo giro. El partido ultraderechista Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia) se convirtió en el partido con mayor representación parlamentaria tras las elecciones legislativas de 2022, impulsando a su líder, Giorgia Meloni, al puesto de primera ministra y haciendo aceptable la nostalgia por el fascismo. “Las cosas corren el riesgo de diluirse”, afirma De Luna. Señala que el presidente del Senado, Ignazio La Russa, quien ocupa el segundo cargo más alto de la República Italiana, “tiene un busto de Mussolini en su oficina”.

Ignazio La Russa, el presidente del Senado de Italia. PRESIDENTIAL PALACE

El historiador Filippi afirma que estamos presenciando una reescritura de la historia: “Mucha gente intenta de diversas maneras recuperar y revalorizar la memoria del fascismo histórico. Existe la versión de que Mussolini era básicamente una ‘buena persona’ preocupada por el bienestar de sus súbditos. Un padre cariñoso que cometió errores, pero actuó por el bien. En realidad, muchos relatos muestran el brutal desprecio del Duce por el pueblo italiano, al que intentó transformar durante un período de 20 años. Mussolini quería crear ‘nuevos italianos’ porque no le gustaban los antiguos”.

Filippi afirma que el país no emprendió un repudio al fascismo, o “desfascistización”, después de la guerra porque “se habían forjado demasiados vínculos entre el fascismo y la sociedad italiana durante un período de 20 años”.

La cripta y la tumba de Benito Mussolini en Predappio reciben numerosas visitas cada día.

También afirma que el regreso de las ideas fascistas y la nostalgia por Mussolini son “un claro síntoma de la crisis de la democracia representativa”. Casualmente, el 80º aniversario de la muerte del Duce coincide con el fallecimiento del Papa Francisco.

El duelo por la muerte de un papa es el pretexto perfecto para que la extrema derecha minimice los acontecimientos de hace 80 años, afirma Filippi: “Aprovechando su muerte, el gobierno decretó cinco días de luto nacional, en comparación con los tres de Juan Pablo II, incluyendo el 25 de abril”, el Día de la Liberación en Italia, que marca el fin de la ocupación nazi y el régimen fascista.

“El gobierno ha llamado a la ciudadanía a celebrar este Día de la Liberación con sobriedad, es decir, sin demasiado entusiasmo”, señala Filippi.