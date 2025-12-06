Papa León XIV advierte que la Santa Sede no será indiferente ante violaciones de Derechos Humanos
“Quiero reafirmar que la Santa Sede no permanecerá de brazos cruzados frente a las graves desigualdades, las injusticias y las violaciones de los derechos humanos" afirmó, en una de sus declaraciones más claras desde su elección en mayo.
El Papa León XIV advirtió este sábado que la Santa Sede no permanecerá pasiva frente a las violaciones de derechos humanos en el mundo, en un mensaje dirigido a los nuevos embajadores acreditados.
Durante la audiencia, el pontífice subrayó la preocupación del Vaticano por el aumento de desigualdades y conflictos que afectan a diversas regiones del planeta.
“Quiero reafirmar que la Santa Sede no permanecerá de brazos cruzados frente a las graves desigualdades, las injusticias y las violaciones de los derechos humanos fundamentales en nuestra comunidad internacional, cada vez más fracturada y sujeta a los conflictos”, afirmó León XIV, en una de sus declaraciones más claras desde su elección en mayo, tras el fallecimiento del papa Francisco.
El pontífice estadounidense destacó que la diplomacia vaticana está “constantemente orientada al servicio de la humanidad, principalmente apelando a las conciencias y permaneciendo atenta a la voz de los pobres, de las personas en situación de vulnerabilidad o marginadas”.
Al poner especial énfasis en las desigualdades, León XIV continúa la senda marcada por su predecesor. El papa Francisco, primer pontífice latinoamericano, se caracterizó por su defensa de los migrantes, de los excluidos y de las comunidades vulnerables, un enfoque que ahora su sucesor parece dispuesto a mantener desde el inicio de su pontificado.
