Papa León XIV advierte que la Santa Sede no será indiferente ante violaciones de derechos humanos

El Papa León XIV advirtió este sábado que la Santa Sede no permanecerá pasiva frente a las violaciones de derechos humanos en el mundo, en un mensaje dirigido a los nuevos embajadores acreditados.

Durante la audiencia, el pontífice subrayó la preocupación del Vaticano por el aumento de desigualdades y conflictos que afectan a diversas regiones del planeta.

“Quiero reafirmar que la Santa Sede no permanecerá de brazos cruzados frente a las graves desigualdades, las injusticias y las violaciones de los derechos humanos fundamentales en nuestra comunidad internacional, cada vez más fracturada y sujeta a los conflictos”, afirmó León XIV, en una de sus declaraciones más claras desde su elección en mayo, tras el fallecimiento del papa Francisco.

Papa León XIV advierte que la Santa Sede no será indiferente ante violaciones de derechos humanos

El pontífice estadounidense destacó que la diplomacia vaticana está “constantemente orientada al servicio de la humanidad, principalmente apelando a las conciencias y permaneciendo atenta a la voz de los pobres, de las personas en situación de vulnerabilidad o marginadas”.