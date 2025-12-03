Papa León XIV pide diálogo para resolver situación en Venezuela o “incluso la presión económica” en medio de tensiones con EE.UU.

El Papa León XIV abordó este martes la situación de Estados Unidos y Venezuela, ante la posible escalada militar entre ambas naciones. Esto, tras las presiones de Donald Trump de sacar del poder al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

En ese sentido, el sumo pontífice abogó por privilegiar el diálogo entre ambos países, antes de una posible invasión al país caribeño, lo que ha sido una posibilidad deslizada desde Estados Unidos, quien recientemente planteó que la lucha contra el tráfico de drogas, también se pudiera hacer por tierra.

Además, las presiones sobre Caracas se arrastran desde el septiembre pasado, cuando desde la administración Trump, atacaron a una supuesta narcolancha, en el contexto de la “Operación Lanza Sur”.

Desde entonces, no han cesado las hostilidades e incluso trascendió que hubo conversaciones entre Trump y Maduro, donde este último habría hecho una serie de solicitudes para dejar el poder.

En ese contexto, es que el Papa León XIV, en un vuelo de regreso del Líbano a Roma, afirmó que “a nivel de la Conferencia Episcopal, con el nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo, el bien del pueblo, porque tantas veces quien más sufre en estas situaciones, son el pueblo, no son las autoridades".

“Las voces que vienen de Estados Unidos cambian con cierta frecuencia a veces. Hay que ver. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes (Donald Trump y Nicolás Maduro)”, señaló el líder de la Iglesia Católica.