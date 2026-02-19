SUSCRÍBETE
    Mundo

    Paro general en Argentina contra la reforma laboral de Milei: sin trenes, vuelos y metro

    La medida, que durará 24 horas, incluirá la adhesión de todos los gremios del transporte, trabajadores estatales y empleados de comercio, entre otros. Además, se espera la protesta de los sectores de izquierda y de gremios K.

    Por 
    Cristina Cifuentes
    AGUSTIN MARCARIAN

    Un paro general sin movilización convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el proyecto de reforma laboral impulsada por el oficialismo que se discute en la Cámara de Diputados comenzó a regir a la medianoche de hoy.

    La medida, que durará 24 horas, incluirá la adhesión de todos los gremios del transporte, trabajadores estatales y empleados de comercio, entre otros. Además se espera la protesta de los sectores de izquierda y de gremios K.

    Desde la medianoche no hay trenes, metro, vuelos y la mayoría de los taxis no trabajan. Sin embargo, a diferencia del paro general anterior del 10 de abril del año pasado, la empresa DOTA de buses urbanos no adhirió y algunas líneas sí funcionan.

    A su vez, en el caso de la Asociación Bancaria, no habrá atención presencial en entidades públicas ni privadas en todo el país pero sí funcionará el servicio de home banking. Asimismo, desde las entidades nucleadas en la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA) y la Asociación de la Banca Especializada (ABE) informaron que “intensificarán sus esfuerzos para garantizar la continuidad de los servicios financieros presenciales y digitales”.

    El diario La Nación señaló que la cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei había sido anticipada días atrás y fue ratificada este miércoles, cuando se confirmó que la reforma laboral será tratada en la Cámara baja. En este contexto, 13 gremios se sumaron a la medida de fuerza de la central obrera, con lo cual, durante toda la jornada del jueves se verán afectados muchos de los servicios esenciales.

    El Gobierno, por su parte, dio durante la tarde del miércoles, el primer paso para la aprobación de la reforma en la cámara baja al reunir 44 firmas y consiguió el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Legislación Laboral y Presupuesto, presidido por Lisandro Almirón.

    La UCR y las bancadas provinciales de Innovación Federal y de Producción y Trabajo respaldaron al oficialismo, mientras que el Pro lo firmó en disidencia, a pesar de acompañar el dictamen. Desde la bancada aliada buscarán incluir a las billeteras virtuales en el servicio de cobro de salario, un punto que fue eliminado por el Senado.

    Así, el oficialismo confía en que este jueves obtendrá los 129 diputados necesarios para alcanzar el quorum para sesionar. El pedido de sesión especial fue firmado por Pro, la UCR, el MID, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los tucumanos de Independencia, los misioneros aliados a Carlos Rovira y la neuquina referenciada con el gobernador Rolando Figueroa.

    También se sumó el santafesino Sergio Capozzi, el único integrante de Provincias Unidas que se desmarcó de su espacio.

    De esta manera, el oficialismo confía en que este jueves obtendrá los 129 diputados necesarios para alcanzar el quorum para sesionar. El pedido de sesión especial fue firmado por Pro, la UCR, el MID, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los tucumanos de Independencia, los misioneros aliados a Carlos Rovira y la neuquina referenciada con el gobernador Rolando Figueroa.

    La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas indicó a La Nación que sus integrantes son “orgánicamente parte de la Confederación General del Trabajo” y que seguramente participarán de la medida de fuerza. Además, Aerolíneas Argentinas informó que más de 31.000 pasajeros se verán afectados por la cancelación de 255 vuelos en toda su red de operaciones como consecuencia del paro convocado por la CGT. La medida tendrá un impacto económico estimado de US$3 millones.

