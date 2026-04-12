Participación récord en Hungría marca comicios clave que pueden poner fin al mandato de Orbán

Los húngaros votan este domingo en las elecciones parlamentarias que podrían poner fin a los 16 años de mandato de Viktor Orbán, y cuyo resultado es seguido de cerca por muchas capitales del mundo. A las 15:00 horas, se registró una participación récord del 66%, frente al 52,75% de 2022.

Se espera una alta participación en las elecciones parlamentarias húngaras. La votación comenzó a las 6:00 de la mañana del domingo, y se prevé que los 7,5 millones de votantes habilitados emitan su voto hasta las 19:00 horas.

Viktor Orbán, líder de Fidesz, votó esta mañana en Buda y expresó su satisfacción por la alta participación. “Esto es una democracia. Cuanta más gente haya, mejor”, declaró el primer ministro saliente.

Por su parte, el candidato opositor Peter Magyar votó en Budapest, y aseguró que la elección era una “entre Este y Oeste, entre propaganda y discurso público honesto, entre corrupción o limpieza”.

Las encuestas independientes pronostican una victoria aplastante para el partido Tisza del conservador proeuropeo Peter Magyar, quien en dos años ha logrado construir un movimiento de oposición capaz de eclipsar al primer ministro nacionalista húngaro, cuya popularidad ha disminuido a la par del crecimiento económico del país.

Sin embargo, instituciones cercanas al gobierno pronostican una victoria para la coalición de Fidesz de Viktor Orbán, que busca un quinto mandato consecutivo. No obstante, se percibe cierta inquietud dentro de Fidesz, que ha recibido un fuerte apoyo del presidente estadounidense Donald Trump.

Su vicepresidente, J.D. Vance, visitó Budapest esta semana para elogiar a Viktor Orbán y criticar la injerencia de los “burócratas de Bruselas”. El propio Donald Trump reiteró sus mensajes el viernes, prometiendo poner el “poder económico” de Estados Unidos al servicio de Viktor Orbán, quien, a su juicio, encarna la lucha contra la inmigración y la defensa de la “civilización occidental”.