Policía de Escocia libera a ex primera ministra Nicola Sturgeon tras siete horas de interrogatorio

Nicola Sturgeon fue interrogada este domingo “como sospechosa” por detectives que investigan alegaciones de “mala conducta financiera” por parte del Partido Nacional Escocés. La ex primera ministra y líder del SNP fue arrestada por la mañana, pero posteriormente fue liberada sin cargos pendientes, a la espera de más investigaciones, después de presentarse voluntariamente en una comisaría de policía.

En un comunicado ya por la noche, Sturgeon afirmó que su arresto fue “tanto una sorpresa como profundamente angustiante”. Agregó: “Sé más allá de toda duda que soy inocente de cualquier conducta indebida”.

Nicola Sturgeon, luego de la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias de 2021. Foto: AFP.

Sturgeon es la tercera figura destacada de su partido que ha sido arrestada como parte de la Operación Branchform, donde la Policía de Escocia investiga acusaciones de que más de 600.000 libras (745.000 dólares) en donaciones para una campaña independentista fueron mal utilizadas por el partido. Sturgeon fue detenida e interrogada por detectives durante más de siete horas antes de ser liberada bajo custodia, siendo trasladada a una dirección no revelada lejos de su hogar en Uddingston, en las afueras de Glasgow.

Un portavoz de Sturgeon dijo que ella se reunió con la policía “por acuerdo”, sabiendo que sería arrestada e interrogada. “Nicola Sturgeon ha asistido hoy, domingo 11 de junio, por acuerdo con la Policía de Escocia, a una entrevista en la que iba a ser arrestada e interrogada en relación con la Operación Branchform”, indicó el portavoz: “Nicola siempre ha dicho que cooperaría con la investigación si se le pedía y continúa haciéndolo”.

Su esposo, Peter Murrell, exdirector ejecutivo del SNP, fue arrestado en su hogar el 5 de abril después de que agentes de civil llegaran sin previo aviso. Fue interrogado bajo prevención durante casi 12 horas antes de ser también liberado sin cargos.

La policía registró su casa y jardín trasero, y también inspeccionó la sede del SNP con una orden, retirando cajas de documentos y computadoras. Una limusina de lujo estacionada frente a la casa de la madre de Murrell fue confiscada por la policía como parte de la investigación.

Poco antes de las 6 p.m. del domingo, la Policía de Escocia dijo: “Una mujer de 52 años que fue arrestada hoy, domingo 11 de junio de 2023, como sospechosa en relación con la investigación en curso sobre el financiamiento y las finanzas del Partido Nacional Escocés, ha sido liberada sin cargos pendientes a la espera de una mayor investigación”, refiriéndose a Sturgeon.

Sturgeon ha insistido repetidamente en que no sabía de ninguna irregularidad en las finanzas del SNP ni en el manejo de más de 600.000 libras en donaciones para un futuro referéndum de independencia.

Hablando con periodistas en Holyrood a fines de abril, Sturgeon también negó que la investigación policial haya influido en su decisión de renunciar en febrero, después de ocho años como líder del SNP y primera ministra.

Hablando anteriormente el domingo por la mañana en BBC One, Humza Yousaf, sucesor de Sturgeon como primer ministro y líder del SNP, dijo que no podía comentar sobre la investigación policial. “Entiendo por qué haces la pregunta, pero como primer ministro, tengo el deber muy importante de no parecer prejuzgar o interferir en la investigación policial en curso”, señaló en televisión.