¿Por qué murió Navalny? Colaboradora dice que estuvo cerca de ser liberado en intercambio de prisioneros

El político opositor ruso Alexei Navalny estaba cerca de ser liberado en un intercambio de prisioneros al momento de su muerte, dijo el lunes una colaboradora cercana, repitiendo una acusación de su familia y seguidores de que el Presidente Vladimir Putin lo había ordenado matar.

Hablando en YouTube, Maria Pevchikh dijo que las conversaciones sobre el intercambio de Navalny y dos ciudadanos estadounidenses anónimos por Vadim Krasikov, un sicario del servicio de seguridad ruso FSB encarcelado en Alemania, estaban en sus etapas finales al momento de su muerte.

Navalny, de 47 años, murió en una colonia penal del Ártico el 16 de febrero. El Kremlin ha negado la participación del Estado ruso en su muerte. El certificado de defunción de Navalny indica que murió por causas naturales, según sus partidarios.

“Alexei Navalny podría estar sentado en este asiento ahora mismo, hoy mismo. No es una figura retórica, podría y debería haber sucedido”, dijo Pevchikh.

El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, durante una audiencia el 15 de febrero pasado. Foto: Archivo

“Navalny debería haber salido en los próximos días porque se había tomado una decisión sobre su intercambio. A principios de febrero, a Putin le ofrecieron intercambiar al asesino, el oficial del FSB Vadim Krasikov, que cumple condena por un asesinato en Berlín, por dos ciudadanos estadounidenses y Alexei Navalny”.

Krasikov fue encarcelado de por vida en Alemania después de ser declarado culpable de matar a un disidente checheno-georgiano exiliado en el parque Tiergarten de Berlín en 2019. Putin señaló en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson este mes que quería recuperar a Krasikov.

Pevchikh dijo que tenía confirmación de que las negociaciones para el intercambio estaban en sus etapas finales en la tarde del 15 de febrero.

Navalny, afirmó, había sido asesinado un día después porque Putin no podía tolerar la idea de que fuera libre.

Pevchikh, que reside fuera de Rusia, no reveló de inmediato las fuentes de algunas de sus afirmaciones ni presentó pruebas documentales.

Según ella, el empresario Roman Abramovich participó en algunas de las conversaciones como mediador con Putin. No hubo comentarios inmediatos de Abramovich.

El líder de la oposición rusa Alexei Navalny (segundo por la derecha, primera fila) y su esposa Yulia (tercera por la derecha, primera fila) caminan durante una manifestación de la oposición en Moscú, el 27 de octubre de 2013. Foto: Reuters

Pevchikh no nombró a los dos ciudadanos estadounidenses en disputa para ser intercambiados junto con Navalny. Pero Estados Unidos ha dicho que está intentando devolver a Evan Gershkovich, reportero del Wall Street Journal, y a Paul Whelan, ex marine estadounidense.

Rusia acusa a ambos hombres de espionaje, algo que ellos niegan.

Putin, que aún no ha comentado sobre la muerte de Navalny, había dicho anteriormente que se estaban llevando a cabo conversaciones entre bastidores entre las agencias de inteligencia rusas y estadounidenses en relación con Gershkovich, pero no había mencionado a Navalny, cuyo nombre no suele mencionar públicamente.

Más temprano el lunes, el Kremlin había calificado de absurdas las acusaciones de que las autoridades rusas habían presionado a la madre de Navalny por el funeral de su hijo, diciendo que Putin no había estado involucrado en las decisiones sobre el cuerpo de Navalny.

Una portavoz de Navalny dijo el viernes que las autoridades rusas le habían dado un ultimátum a su madre Lyudmila, de 69 años: aceptar en un plazo de tres horas enterrarlo sin un funeral público o sería enterrado en la prisión.

El cuerpo del difunto político de la oposición fue entregado el sábado a su madre en la ciudad ártica de Salekhard. Los preparativos para su entierro aún no se han anunciado.

Cuando se le preguntó si comentaría sobre la supuesta presión oficial ejercida sobre la madre de Navalny, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas el lunes: “No puedo hacer ningún comentario porque el Kremlin no tiene nada que ver con esto, por lo que el Kremlin no puede ejercer presión. Esta es otra declaración absurda de estos partidarios (de Navalny).

“Casi todos ellos son buscados (por las autoridades rusas) y casi todos se encuentran en el extranjero. Sus declaraciones deben ser tratadas en consecuencia”.

Pevchikh dijo que los aliados de Navalny habían estado trabajando desde el comienzo de la guerra de Ucrania en un plan para sacarlo de Rusia como parte de un intercambio de prisioneros que involucraba a “espías rusos a cambio de prisioneros políticos”.

Dijo que habían hecho esfuerzos desesperados y habían tratado de encontrar intermediarios, incluso acercándose al difunto Henry Kissinger, pero dijo que los gobiernos occidentales no habían mostrado la voluntad política necesaria.

“Los funcionarios, estadounidenses y alemanes, asintieron con la cabeza en señal de comprensión. Contaron lo importante que era ayudar a Navalny y a los prisioneros políticos, se dieron la mano, hicieron promesas y no hicieron nada”.