SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Por qué se ha empujado la idea de que Keir Starmer dimita por el caso Epstein–Mandelson

    El primer ministro británico llegó al poder en 2024 con una holgada mayoría absoluta que puso fin a 14 años de gobiernos conservadores. Sin embargo, su liderazgo no se ha consolidado plenamente.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Por qué se ha empujado la idea de que Keir Starmer dimita por el caso Epstein–Mandelson

    Aunque el primer ministro británico Keir Starmer nunca tuvo relación directa con Jeffrey Epstein, el llamado “caso Epstein” ha escalado hasta convertirse en la mayor crisis política de su gobierno. El foco no está en un vínculo personal, sino en el juicio político que mostró al nombrar a Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, pese a que ya eran conocidos sus contactos con el magnate condenado por delitos sexuales.

    El nombramiento de Mandelson ha sido interpretado como un error estratégico que pone en duda la autoridad moral y el liderazgo del primer ministro.

    Starmer llegó al poder en 2024 con una holgada mayoría absoluta que puso fin a 14 años de gobiernos conservadores. Sin embargo, su liderazgo no se ha consolidado plenamente.

    Por qué se ha empujado la idea de que Keir Starmer dimita por el caso Epstein–Mandelson Henry Nicholls

    La percepción de falta de autoridad, los giros en políticas clave, el deterioro económico y el avance del populismo de Nigel Farage han ido erosionando su posición en las encuestas y dentro del propio Partido Laborista.

    Mandelson como símbolo del problema

    La caída de Peter Mandelson ha sido abrupta. El veterano estratega del “Nuevo Laborismo”, apodado durante décadas el “Príncipe de las Tinieblas”, fue apartado de la vida pública, destituido como embajador, expulsado del Partido Laborista y forzado a renunciar a su escaño en la Cámara de los Lores.

    Pero en lugar de cerrar la crisis, su caída ha intensificado las dudas sobre Starmer. Dentro del grupo parlamentario, varios diputados señalan al jefe de gabinete, Morgan McSweeney, como impulsor del nombramiento, pero cada vez son más los que creen que sacrificar a un asesor no bastará para contener el daño político.

    El propio Starmer agravó la crisis al admitir que creyó a Mandelson cuando este aseguró que “apenas conocía” a Epstein. Esa confesión fue interpretada como un acto de ingenuidad política incompatible con el cargo.

    Por qué se ha empujado la idea de que Keir Starmer dimita por el caso Epstein–Mandelson

    La ex vice líder laborista Harriet Harman fue especialmente dura al describir al primer ministro como “débil, ingenuo y crédulo”, y advirtió que el escándalo podría “acabar” con su liderazgo si no impulsa un “verdadero reinicio” del equipo del Número 10 y recupera su promesa de limpiar la política británica.

    Disculpas y autoridad moral en juego

    Starmer ha pedido perdón públicamente a las víctimas del caso Epstein y asumió la responsabilidad del nombramiento. “Lamento haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo designado”, afirmó en una de sus intervenciones más personales desde que asumió el cargo.

    Sin embargo, para muchos parlamentarios laboristas, el daño ya está hecho. El problema no es solo el nombramiento fallido, sino la contradicción entre su promesa de integridad y el error de criterio en una figura asociada a uno de los mayores escándalos sexuales y políticos del último tiempo.

    La crisis se ha profundizado con la dimensión judicial. Scotland Yard interrogará a Mandelson tras la publicación de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que sugieren que compartió información sensible con Epstein cuando trabajaba en Downing Street.

    Además, el Gobierno británico planea publicar documentos sobre el nombramiento del exembajador, aunque existe preocupación en Whitehall por posibles comentarios críticos hacia Donald Trump, lo que podría tensionar la relación con Washington.

    Por qué se ha empujado la idea de que Keir Starmer dimita por el caso Epstein–Mandelson
    Más sobre:Keir SteirmerEpsteinMadelsonReino UnidoPolíticaInvestigaciónVíctimas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un muerto y tres heridos deja bombardeo ruso contra ciudad de Kramatorsk en Ucrania

    Indagan causas de incendio en dependencias de Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile en La Pintana

    Detienen en Dubái a presunto atacante de Vladimir Alekseyev, subdirector de inteligencia militar rusa

    Investigan muerte de dos adultos y lesiones graves de un menor en Licantén

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Lo más leído

    1.
    Andrea Sterling: “Me sentí en la boca del lobo con Jeffrey Epstein”

    Andrea Sterling: “Me sentí en la boca del lobo con Jeffrey Epstein”

    2.
    Detienen en Dubái a presunto atacante de Vladimir Alekseyev, subdirector de inteligencia militar rusa

    Detienen en Dubái a presunto atacante de Vladimir Alekseyev, subdirector de inteligencia militar rusa

    3.
    Cuba a oscuras: cómo se vive la crisis energética y la incertidumbre en la isla

    Cuba a oscuras: cómo se vive la crisis energética y la incertidumbre en la isla

    4.
    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    5.
    Dimite el director ejecutivo de The Washington Post tras una oleada de despidos

    Dimite el director ejecutivo de The Washington Post tras una oleada de despidos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 8 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 8 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League

    Indagan causas de incendio en dependencias de Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile en La Pintana

    Investigan muerte de dos adultos y lesiones graves de un menor en Licantén

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast
    Negocios

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    El puzzle fiscal que enfrenta Quiroz tras el mayor déficit que hereda del gobierno de Boric

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    La leyenda Lindsey Vonn sufre una impactante caída en el descenso alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno
    El Deportivo

    La leyenda Lindsey Vonn sufre una impactante caída en el descenso alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno

    Desahogo para Ortiz: perla alba de 17 años es la llave para la agónica victoria de Colo Colo sobre Everton

    Solo dos de 16 han sido campeones de liga: el mapa de los entrenadores de Primera División

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX
    Tecnología

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    Un muerto y tres heridos deja bombardeo ruso contra ciudad de Kramatorsk en Ucrania
    Mundo

    Un muerto y tres heridos deja bombardeo ruso contra ciudad de Kramatorsk en Ucrania

    Por qué se ha empujado la idea de que Keir Starmer dimita por el caso Epstein–Mandelson

    Detienen en Dubái a presunto atacante de Vladimir Alekseyev, subdirector de inteligencia militar rusa

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra