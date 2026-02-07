Por limitaciones constitucionales: Italia no se unirá a la “Junta de Paz” de Trump

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, dijo este sábado a la agencia de noticias ANSA que su país no se unirá a la “Junta de Paz”, una organización internacional creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca resolver conflictos globales y promover la estabilidad internacional.

Tajani afirmó que la negativa obedece a la Constitución Italiana, en específico a su artículo 11 el cual establece que Italia solo se unirá a organizaciones internacionales si hay “condiciones de igualdad con otros Estados”. Trump, al tener poder de veto y actuar como autoridad final de la organización, impediría que se cumpla esta condición, según la interpretación del ministro.

De cualquier forma, Tajani aseguró a ANSA que, si bien hay conflictos “insuperables desde el punto de vista legal” para que su país entre a la organización, Italia siempre está “disponible para discutir iniciativas de paz”.

Con esto, el país dirigido por Giorgia Meloni se une a una larga lista de naciones que han rechazado unirse a la iniciativa de Trump. Entre estas se encuentran Francia, Reino Unido, Alemania, Noruega, Suecia, China y Ucrania.

Representantes de estos países han expresado su descontento respecto a los lineamientos de la iniciativa, así como del posible daño que la “Junta de Paz” podría efectuar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sobre esto, Trump mencionó que su organización “podría” reemplazar a la ONU, según constató CNN.

¿Qué es la “Junta de Paz”?

La “Junta de Paz” es una organización inicialmente formada para supervisar la reconstrucción que Trump planeaba hacer en la Franja de Gaza tras dos años de conflicto armado entre Hamás e Israel. Sin embargo, sus facultades se han expandido hasta conformar una organización que busca tener una influencia mundial en establecer la paz.

Hasta ahora, países como Argentina, Paraguay, Hungría, Arabía Saudita, Egipto, Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros, decidieron unirse a esta organización que ya suma alrededor de 27 países miembros.

Según lo estipulado por Trump, los países miembros de la organización podrán ser parte de la misma y ejercer funciones dentro de esta durante tres años. Tras eso, deberán pagar US$1.000 millones para obtener un puesto permanente.

La “Junta de Paz” estará compuesta por un Consejo Ejecutivo Fundador que incluiría al yerno de Trump, Jared Kushner; al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; al enviado especial de Estados Unidos en Medio Oriente, Steve Witkoff; y al ex primer ministro británico Tony Blair, según informó CNN.

De cualquier forma, Trump actuará como el presidente y miembro vitalicio de la organización. Esto incluye la potestad de invitar o excluir países, designar sucesores para presidir la organización, definir la agenda de la misma y emitir resoluciones.

La primera reunión de la “Junta de Paz” se realizará el próximo 19 de febrero con el objetivo de recaudar fondos para la reconstrucción de la Franja de Gaza, según informó AP News.