Cómo Jeffrey Epstein ayudó a la hija de Woody Allen a entrar a la universidad, según documentos que se hicieron públicos. Fotos: archivo.

Documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de enero sostienen que Jeffrey Epstein ayudó a Woody Allen y a Soon-Yi Previn cuando una de sus hijas estaba solicitando ingreso a la universidad.

Los archivos sugieren que el fallecido magnate y delincuente sexual convicto conectó a la familia con el presidente de Bard College , Leon Botstein , para que este ayudara a que Bechet Allen pudiera ingresar al mencionado establecimiento académico.

Finalmente, la hija de ambos terminó graduándose de la casa de estudios en mayo de 2021 , según informaciones rescatadas por el New York Times.

Los correos electrónicos se encontraban entre las cerca de tres millones de páginas que documentó el Departamento de Justicia, como parte de su investigación de un año contra Epstein.

Cabe recordar que el magnate se quitó la vida en una cárcel de Nueva York en 2019, mientras esperaba para ser juzgado por delitos de tráfico sexual.

Cómo Jeffrey Epstein ayudó a la hija de Woody Allen a entrar a la universidad, según documentos que se hicieron públicos. Foto: archivo.

Cómo Epstein ayudó a la hija de Woody Allen a entrar a la universidad, según documentos

Un correo electrónico con fecha del 11 de enero de 2017, el cual proviene de una cuenta del cineasta pero parece estar escrito por Previn, sugiere que solicitaron la ayuda de Botstein a través de Epstein.

En el mensaje, que fue dirigido hacia el magnate, se lee lo siguiente:

“ Les agradezco muchísimo que hayan conseguido que Bechet entrara a Bard. No pude ser lo suficientemente efusiva, porque estaba en la cocina cenando con Manzie. No quería que se enterara. Creo que es mejor que Bechet tenga dificultades y no sepa de antemano que entró para que, cuando entre a Bard, haya sudado un poco y tenga muchas ganas de ir”.

“Gracias por su ayuda. No puedo expresar cuánto significa esto para mí. Woody dijo que cuando Bechet incendie la escuela, tendrán que agradecérselo a ustedes” .

El portavoz de Botstein, David Wade, comentó al Times en referencia a dicho correo que Epstein era “un mentiroso empedernido que aparentemente se atribuía el mérito de que el sol saliera cada día”.

“ La solicitante mencionada en los correos electrónicos fue aceptada por sus propios méritos de admisión . Bard ya había proporcionado una comunidad acogedora a dos familiares anteriores, y no se necesitó la presentación de alguien como Epstein”.

Agregó que Botstein “a menudo tranquiliza a padres y familias ansiosos que atraviesan el proceso de admisión, y responde cada año a decenas de solicitudes de visitas o conversaciones sobre admisión por parte de exalumnos, simpatizantes y miembros de la comunidad en general, como lo ha hecho durante cincuenta años”.

“La única diferencia aquí es el aparente esfuerzo de Epstein por convencer a una familia de que su voz era importante” .

Cuando el citado periódico consultó a un portavoz del cineasta y de Previn sobre esta situación, no recibió respuesta a su solicitud de comentarios.

Bachet Allen tampoco respondió a una solicitud separada de declaraciones.

Cómo Jeffrey Epstein ayudó a la hija de Woody Allen a entrar a la universidad, según documentos que se hicieron públicos ALBERTO PIZZOLI

Según informaciones reunidas por el Times, el cineasta y Previn visitaban frecuentemente la casa de Epstein en el Upper East Side de Nueva York .

El magnate incluso buscó ayudarlo en el rodaje de sus películas y en la búsqueda de posibles integrantes para su reparto, de acuerdo a documentos que han sido revelados.

A su vez, Epstein y Botstein se conocían desde hace años. Este último incluso ha reconocido que en el pasado intentó convencer al magnate para que donara fondos a su universidad .

Las conversaciones por correo electrónico sobre el interés de Bechet Allen en ingresar a Bard College iniciaron en 2016.

A principios de noviembre de ese año, Epstein le envió un mensaje a Botstein informándole que la hija del cineasta estaba interesada en el establecimiento. Le pidió que coordinara una visita con Previn.

Ese mismo día, esta última le escribió a Botstein: “Muchas gracias por su oferta para ayudar a nuestra hija, Bechet Allen, a ingresar a Bard College. Aceptaré su oferta”.

Botstein respondió, según los documentos, que estaría “encantado de ayudar” y programó una visita.

Dos meses después, Bechet Allen le envió un correo a Botstein, en el que le informó que Bard College era su primera opción. Previn reenvío este correo a Epstein.

Botstein respondió que transmitiría sus comentarios al comité de admisiones.

Al día siguiente, Epstein les dijo que llamaran a Botstein. Más tarde, la pareja envió su mensaje de agradecimiento al magnate.