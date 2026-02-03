SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    La publicación del viernes de nuevos documentos volvió a poner bajo escrutinio a la familia real de Noruega, tras revelarse antiguos intercambios entre el financista y la princesa heredera Mette-Marit.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein. Foto: Europapress

    La familia real de Noruega, tradicionalmente asociada a la discreción y la estabilidad institucional, volvió esta semana al centro del debate público tras la publicación de nuevos archivos del caso Jeffrey Epstein en Estados Unidos.

    Según informó CNN, documentos difundidos el viernes por el Departamento de Justicia estadounidense incluyen intercambios de correos electrónicos entre el fallecido delincuente sexual y la princesa heredera Mette-Marit.

    Esta situación reactivó el escrutinio sobre una relación que la propia Casa Real había intentado cerrar hace años.

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein. Foto: Europapress

    ¿Qué dicen los correos?

    Los correos, fechados principalmente en 2012, muestran un tono cercano entre Epstein y la princesa heredera, incluso varios años después de que él se declarara culpable de solicitar servicios sexuales a una menor.

    En los mensajes, enviados desde una cuenta identificada como “HKH Kronprinsessen” (“Su Alteza Real la Princesa Heredera”), Mette-Marit se refiere a Epstein con expresiones como “cariño”, “muy encantador” y “de buen corazón”.

    En una conversación, por ejemplo, ella le dice a Epstein: “¿Es inapropiado que una madre sugiera dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf para el fondo de pantalla de mi hijo de 15 años?”.

    En otro intercambio, Epstein cuenta que está buscando esposa: “París me está resultando interesante, pero prefiero a las escandinavas”, relataba.

    Mientras que la respuesta de Mette-Marit fue que París es “buena para el adulterio” y que “Escandinavia es mejor candidata a esposa”.

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein. Foto: Europapress Silas Stein/Dpa

    La corona cuestionada

    El resurgimiento de estos antecedentes ocurre en un momento especialmente delicado para la monarquía noruega, ya que coincide con el inicio del juicio contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera, por múltiples cargos de violación y abuso.

    Aunque se trata de procesos independientes, analistas citados por CNN advierten que las revelaciones vinculadas a Epstein han desplazado la atención hacia cuestionamientos más amplios sobre la credibilidad y el criterio de la institución.

    La propia Mette-Marit ha reconocido públicamente que su vínculo con Epstein fue un error.

    En declaraciones enviadas a CNN, admitió haber demostrado “poco criterio” y afirmó sentir “vergüenza” por cualquier contacto que haya tenido con él.

    “Debo asumir la responsabilidad por no haber investigado los antecedentes de Epstein más a fondo y por no haberme dado cuenta antes de qué tipo de persona era. Lo lamento profundamente”, señaló, agregando además su solidaridad con las víctimas de los abusos cometidos por el financista.

    Para expertos en realeza, el impacto de estas revelaciones dependerá de cómo la Casa Real gestione la presión pública.

    “El equilibrio entre apertura y moderación determinará si esto se convierte en un punto de inflexión duradero o en una crisis contenida”, señaló la princesa heredera en su comunicado.

    Lee también:

    Más sobre:Jeffrey EpsteinNoruegaFamilia RealPrincesaPrincesa herederaCaso EpsteinEstados UnidosJusticiaJuicioMundoInternacionalTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ocupación informal representó la mitad de la creación de empleos el último trimestre de 2025

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Disney nombra a Josh D’Amaro como próximo CEO

    Codelco firma acuerdo con empresa mundial francesa para optimizar la gestión energética

    Preparación de juicio oral contra Cathy Barriga se suspende hasta el 4 agosto

    Euphoria revela nuevas fotos de su tercera temporada: revísalas aquí

    Lo más leído

    1.
    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    2.
    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    3.
    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    4.
    Quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU que competirán con Michelle Bachelet

    Quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU que competirán con Michelle Bachelet

    5.
    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Revisa el pago de febrero del Subsidio Familiar Automático con el RUT

    Revisa el pago de febrero del Subsidio Familiar Automático con el RUT

    Rating del lunes 2 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 2 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Chelsea por la Carabao Cup en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Chelsea por la Carabao Cup en TV y streaming

    Preparación de juicio oral contra Cathy Barriga se suspende hasta el 4 agosto
    Chile

    Preparación de juicio oral contra Cathy Barriga se suspende hasta el 4 agosto

    Revisa el pago de febrero del Subsidio Familiar Automático con el RUT

    Rating del lunes 2 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ocupación informal representó la mitad de la creación de empleos el último trimestre de 2025
    Negocios

    Ocupación informal representó la mitad de la creación de empleos el último trimestre de 2025

    Disney nombra a Josh D’Amaro como próximo CEO

    Codelco firma acuerdo con empresa mundial francesa para optimizar la gestión energética

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia
    Tendencias

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    Quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU que competirán con Michelle Bachelet

    ¿Cuánto le cuesta a un chileno viajar a ver el Super Bowl? El millonario costo para asistir a la final de la NFL
    El Deportivo

    ¿Cuánto le cuesta a un chileno viajar a ver el Super Bowl? El millonario costo para asistir a la final de la NFL

    Henrik Von Appen sufre accidente y no podrá competir en los Juegos Olímpicos de Invierno

    “Ridiculizado y corriendo como un pollo sin cabeza”: las críticas que golpean al Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Euphoria revela nuevas fotos de su tercera temporada: revísalas aquí
    Cultura y entretención

    Euphoria revela nuevas fotos de su tercera temporada: revísalas aquí

    Antonella Sigala: “Se mira mi proyecto como algo muy de nicho y yo tenía la duda de qué tan de nicho es realmente”

    Confirman los teloneros para los tres conciertos de Chayanne en Chile

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein
    Mundo

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

    Fracasa alto al fuego negociado por Trump entre Rusia y Ucrania: Moscú ataca con drones y misiles a Kiev

    Trump amenaza con demandas contra la “izquierda radical” tras vincularlo con Epstein y niega nuevamente haber visitado su isla privada

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar
    Paula

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido