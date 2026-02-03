Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein. Foto: Europapress

La familia real de Noruega, tradicionalmente asociada a la discreción y la estabilidad institucional, volvió esta semana al centro del debate público tras la publicación de nuevos archivos del caso Jeffrey Epstein en Estados Unidos.

Según informó CNN, documentos difundidos el viernes por el Departamento de Justicia estadounidense incluyen intercambios de correos electrónicos entre el fallecido delincuente sexual y la princesa heredera Mette-Marit .

Esta situación reactivó el escrutinio sobre una relación que la propia Casa Real había intentado cerrar hace años.

¿Qué dicen los correos?

Los correos, fechados principalmente en 2012, muestran un tono cercano entre Epstein y la princesa heredera , incluso varios años después de que él se declarara culpable de solicitar servicios sexuales a una menor.

En los mensajes, enviados desde una cuenta identificada como “HKH Kronprinsessen” (“Su Alteza Real la Princesa Heredera”), Mette-Marit se refiere a Epstein con expresiones como “cariño”, “muy encantador” y “de buen corazón” .

En una conversación, por ejemplo, ella le dice a Epstein: “¿Es inapropiado que una madre sugiera dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf para el fondo de pantalla de mi hijo de 15 años?”.

En otro intercambio, Epstein cuenta que está buscando esposa: “París me está resultando interesante, pero prefiero a las escandinavas”, relataba.

Mientras que la respuesta de Mette-Marit fue que París es “buena para el adulterio” y que “Escandinavia es mejor candidata a esposa”.

La corona cuestionada

El resurgimiento de estos antecedentes ocurre en un momento especialmente delicado para la monarquía noruega, ya que coincide con el inicio del juicio contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera, por múltiples cargos de violación y abuso.

Aunque se trata de procesos independientes, analistas citados por CNN advierten que las revelaciones vinculadas a Epstein han desplazado la atención hacia cuestionamientos más amplios sobre la credibilidad y el criterio de la institución.

La propia Mette-Marit ha reconocido públicamente que su vínculo con Epstein fue un error.

En declaraciones enviadas a CNN, admitió haber demostrado “poco criterio” y afirmó sentir “vergüenza” por cualquier contacto que haya tenido con él .

“Debo asumir la responsabilidad por no haber investigado los antecedentes de Epstein más a fondo y por no haberme dado cuenta antes de qué tipo de persona era. Lo lamento profundamente”, señaló, agregando además su solidaridad con las víctimas de los abusos cometidos por el financista.

Para expertos en realeza, el impacto de estas revelaciones dependerá de cómo la Casa Real gestione la presión pública.

“El equilibrio entre apertura y moderación determinará si esto se convierte en un punto de inflexión duradero o en una crisis contenida”, señaló la princesa heredera en su comunicado.