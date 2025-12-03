VOTA INFORMADO por $1100
    Reino Unido: El giro a la derecha de los laboristas, una "decepción inmensa" para muchos partidarios

    El gobierno laborista de Keir Starmer ha optado, ante una situación tensa, por ponerle un freno a la inmigración, dando un paso hacia la derecha o, para algunos, hacia la extrema derecha, que no deja de preocupar en los sectores izquierdistas del partido.

    Por 
    RFI
    El primer ministro británico, Keir Starmer, se dirige a la conferencia anual del Partido Laborista en Liverpool, el 30 de septiembre de 2025. Foto: Tom Bowles/Xinhua Tom Bowles

    Cuando Shabana Mahmood, ministra británica del Interior, tomó la palabra el 18 de noviembre para presentar ante los diputados de Westminster una revisión completa del estatuto de refugiados, muchos detalles ya se conocían. Los diputados de la mayoría de izquierda habían preparado declaraciones para apoyar al gobierno en su proyecto.

    “Ordenado y controlado”

    “Durante los últimos 15 años que he dedicado a trabajar en cuestiones de asilo antes de ser electo, he podido constatar el mal funcionamiento que este gobierno ha heredado del anterior. No hay nada progresista en eludir la reforma del asilo y dejar que se debilite el apoyo de la opinión pública a los refugiados”, afirmó Chris Murray. miembro del Partido Laborista por Edimburgo Este y Musselburgh.

    Shabana Mahmood, ministra británica del Interior. Foto: X/@ukhomeoffice

    “Mi honorable colega plantea una cuestión muy importante. Este país es un lugar abierto, tolerante y generoso. Pero esa apertura, tolerancia y generosidad están sujetas a ciertas condiciones. El sistema debe ser ordenado y controlado. Los dos principios que subyacen a todas las reformas que propongo hoy son la equidad y la contribución. Son valores fundamentales del Partido Laborista, pero también valores fundamentales británicos”, subrayó la ministra.

    Los representantes de la mayoría que cuestionan esta última afirmación se mantuvieron discretos o pasivo-agresivos el día del anuncio. “Espero que todos podamos estar de acuerdo en que un sistema de inmigración sólido no tiene por qué ser cruel”, dijo de esta manera Sarah Owen, parlamentaria laborista por Luton North y presidenta del Comité Selecto de Mujeres e Igualdad.

    La ministra del Interior denunció lo que considera vías ilegítimas que pretenden apropiarse del debate sobre la inmigración, en una velada referencia al partido Reform UK, que actualmente solo cuenta con cinco diputados en el Parlamento, pero que, según las encuestas, podría ganar las elecciones nacionales si se celebraran hoy.

    El líder del partido Reform UK, Nigel Farage, durante una conferencia de prensa en Londres, el 3 de junio de 2024. Foto: Archivo Maja Smiejkowska

    Y fue Danny Kruger, diputado de este partido de extrema derecha, quien dijo en voz alta lo que muchos piensan en silencio: el gobierno laborista toma prestadas sus ideas de la derecha. “Acojo con satisfacción las declaraciones de la ministra del Interior. De hecho, reconozco las declaraciones realizadas hoy por la ministra del Interior. Pero antes de que presente su candidatura para unirse a Reform UK, algo que apoyo encarecidamente, ¿puedo simplemente señalar la diferencia entre nuestros partidos?”, se burló Kruger.

    Para la extrema derecha, el gobierno aún no va lo suficientemente lejos. Pero para muchos británicos situados en el centro o en la izquierda del espectro político ha sobrepasado los límites. Kasper de Graaf es miembro del Partido Laborista desde hace varios años, hasta el punto de asistir a sus conferencias anuales.

    “Concesiones enormes”

    “La verdad es que, con el envejecimiento de la población, necesitamos más inmigración para sostener nuestra economía, y no lo contrario. Lamentablemente, la realidad política es que la gente está preocupada por la inmigración. Creen que está fuera de control y el Partido Laborista intenta responder a esa preocupación. Por desgracia, este enfoque supone una nivelación por lo bajo. Pero no creo que ganemos este debate contra Reform UK”, analiza.

    Es también la opinión de los activistas de izquierda reunidos en un pub del sureste de Londres para recaudar fondos y movilizarse contra el auge de la extrema derecha. Mark Peacock fue miembro del Partido Laborista, pero lo abandonó cuando Keir Starmer tomó las riendas de la formación.

    El Primer Ministro británico, Keir Starmer. Foto: X @Keir_Starmer

    “Me sorprendió mucho ver hasta qué punto este ejército se había desplazado hacia la derecha. Expulsó a todas las personas con opiniones de izquierda. Implantó medidas de austeridad que no hicieron más que agravar los problemas económicos del país y que solo favorecerán el desarrollo de Reform UK y de la extrema derecha”, opina.

    Si la juventud de izquierda representada por Mark está decepcionada con la nueva identidad del Partido Laborista, Andy, un jubilado que también fue miembro del partido en el pasado y lo abandonó hace unos 10 años, comparte la misma opinión.

    “El sentimiento general es una decepción enorme, inmensa. Incluso diría más: estoy enfadado. Están haciendo concesiones a la extrema derecha. El simple hecho de que la ministra del Interior laborista haya sido invitada a unirse a Reform UK demuestra que se trata de concesiones enormes”, afirma.

    La nueva número dos del Partido Laborista, Lucy Powell, elegida en octubre, pertenece al ala izquierda del partido y basó su campaña en dar voz a los militantes que no siempre se identifican con el gobierno de Keir Starmer. Pero, por ahora, no se ha expresado mucho.

