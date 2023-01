Presidente Arce y Evo Morales celebran alejados el día patrio de Bolivia

El Presidente Luis Arce celebró el domingo el Día del Estado Plurinacional sin Evo Morales, su mentor político, en medio de pugnas internas y conflictos por la detención de un líder opositor de la región considerada motor económico de Bolivia.

El festejo por los 14 años de fundación del Estado Plurinacional -impulsado por la entonces administración de Morales- se vio marcado por su ausencia. El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) viajó a Argentina a pasar la fecha con la comunidad boliviana en Buenos Aires y denunció “discriminación” tras asegurar que fue invitado tarde a los actos.

Arce encabezó un evento en el Palacio de Gobierno con ofrendas a la madre tierra. En días pasados, llamó a una masiva concentración en la sede de gobierno como respuesta a las movilizaciones que se dieron en Santa Cruz en defensa del gobernador opositor Luis Fernando Camacho, quien fue detenido por presuntos cargos de terrorismo.

El Presidente de Bolivia, Luis Arce, en el centro, y su vicepresidente, David Choquehuanca, a la derecha, colocan llamas jóvenes muertas para quemarlas como ofrenda ritual en honor a la "Pachamama", o Madre Tierra, fuera de la palacio presidencial en La Paz, el 22 de enero de 2023. Foto: AP

En un corto mensaje, el mandatario pidió a los bolivianos unidad por encima de cualquier interés. “Nuestra patria nos llama a nunca más permitir que nuestra democracia y las conquistas del pueblo sean puestas en riesgo... debemos estar alertas al llamado de la patria, que nos convoca a defenderla por encima de todo cálculo político, partidario o de grupo”, destacó.

Arce busca mostrar liderazgo y apoyo en las calles después de la detención de Camacho, gobernador del motor económico de Bolivia y bastión opositor, según los analistas.

Morales, por otra parte, solía encabezar las movilizaciones anteriormente. El sábado desde su cuenta de Twitter pidió unidad en el MAS, “pese al maltrato y discriminación”.

“El señor Evo Morales, él solo ha saltado del barco, de los festejos”, dijo a The Associated Press Rolando Cuellar, diputado por el MAS y crítico al exgobernante. “Morales lo que está haciendo es autoaislarse, no quiere estar aquí. En Argentina no se festeja esta fecha. Su imagen está desgastada”, y ha sido blanco de críticas en Argentina y Perú, agregó.

El expresidente boliviano Evo Morales habla durante un mitin por el 26 aniversario de la fundación del partido Movimiento al Socialismo (MAS) en la Plaza San Francisco en La Paz, el 29 de marzo de 2021. Foto: Reuters

Políticos de oposición de Argentina han cuestionado la reciente llegada de Morales a ese país, mientras que en Perú el Congreso y la propia presidenta interina de ese país, Dina Boluarte, lo han señalado por presuntamente intervenir desde fuera en la crisis política que vive esa nación andina, con protestas violentas y decenas de fallecidos generadas tras la destitución del mandatario Pedro Castillo. El gobierno le prohibió recientemente a Morales el ingreso al Perú.

Morales ha dicho en Twitter que desde Estados Unidos se impulsa una “campaña de desprestigio dentro y fuera de Bolivia... replicada por políticos fracasados de derecha y amplificada por algunas empresas de comunicación acostumbradas a mentir y tergiversar con tal de cobrar”. No ofreció detalles ni aportó pruebas de tales señalamientos.