    Prevista para 2027 y basada en la de El Salvador: cómo es la megacárcel impulsada por Colombia

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    La ciudad de Medellín avanza en la construcción de la primera megacárcel de Colombia, un proyecto penitenciario inspirado en el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de alta seguridad impulsada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

    El penal, que se levanta en el occidente de la ciudad, tendrá capacidad para 1.339 personas privadas de libertad, todas en condición de sindicadas, es decir, sin condena ejecutoriada, y operará bajo estrictas medidas de control, disciplina y vigilancia tecnológica, de acuerdo con lo señalado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

    Según detalló la administración local, el diseño de la cárcel está inspirado en el Cecot, centro penitenciario salvadoreño que ha sido objeto de denuncias de organizaciones de derechos humanos por presuntos abusos contra los internos. Con este proyecto, Colombia se suma a otros países de la región, como Ecuador y Costa Rica, que también han impulsado cárceles de gran escala como respuesta al crimen organizado.

    Prevista para 2027 y basada en la de El Salvador: cómo es la megacárcel impulsada por Colombia .En la imagen, el CECOT de El Salvador.

    Características y funcionamiento

    La megacárcel contará con seis pabellones, cada uno con capacidad para 250 cupos, además de un pabellón especial destinado a personas mayores de edad o con discapacidad. Según el alcalde, el recinto “no tendrá hacinamiento” y estará limitado estrictamente a los 1.339 cupos definidos.

    El proyecto incorpora tecnología de última generación, incluyendo sistemas destinados a impedir las comunicaciones ilícitas desde el interior del penal, una práctica asociada a delitos como la extorsión. “Esta cárcel no solo es concreto y acero, es tecnología”, afirmó Gutiérrez, quien sostuvo que gran parte de los delitos de extorsión en Colombia se originan actualmente desde centros penitenciarios.

    Asimismo, el recinto contará con pabellones de formación, espacios especiales para visitas familiares y un sistema de reinserción social, considerando que los internos no han sido condenados. Según el alcalde, el modelo se basa en “orden, autoridad y respeto absoluto por los derechos humanos”.

    Prevista para 2027 y basada en la de El Salvador: cómo es la megacárcel impulsada por Colombia

    Financiamiento y avance de obras

    La construcción se financia mediante un modelo mixto de recursos públicos y privados. La inversión total asciende a 675.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a aproximadamente 180 millones de dólares, que serán pagados por la Alcaldía en cuotas anuales entre 2027 y 2038, con montos que fluctuarán entre 56.000 y 60.000 millones de pesos por año, más reajustes.

    Actualmente, el proyecto presenta un avance del 9 %, con trabajos en excavación de plataformas, construcción de vías de acceso, muros de contención, estructuras de pabellones y obras hidráulicas. La entrega del recinto está prevista para finales de 2027.

    La obra ha generado un impacto económico local, con 297 trabajadores actualmente vinculados, y la meta de alcanzar 500 empleos durante este año. Además, contempla compensaciones ambientales por más de 15,75 hectáreas e inversiones sociales acordes a las necesidades de la comunidad.

    Prevista para 2027 y basada en la de El Salvador: cómo es la megacárcel impulsada por Colombia

    Modelo de vigilancia y contexto de seguridad

    Uno de los elementos distintivos del proyecto es que no será administrado por el Inpec, el organismo penitenciario estatal de Colombia, sino que operará bajo un modelo de vigilancia privada, similar al de cárceles en Barranquilla y Rionegro. Para su implementación, la Alcaldía se encuentra a la espera de una reglamentación de la Superintendencia de Vigilancia.

    El proyecto se enmarca en un complejo escenario carcelario en Medellín, donde el hacinamiento en estaciones de policía alcanzaba el 123 % en febrero de 2025, con casos como la estación Candelaria, diseñada para 75 personas y con 304 detenidos, Laureles con capacidad para 30 y ocupación de 104, y Belén, preparada para 20 y con 115 personas privadas de libertad.

    La seguridad se ha convertido además en un tema central del debate político, de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en las que figuran como favoritos el senador de izquierda Iván Cepeda y el abogado de derecha Abelardo de la Espriella, este último partidario de la construcción de megacárceles y respaldado por el partido del alcalde Gutiérrez.

    Prevista para 2027 y basada en la de El Salvador: cómo es la megacárcel impulsada por Colombia
