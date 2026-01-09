Protestas en Irán: las claves del complejo momento que vive el régimen de Jamenei bajo la amenaza de Trump

Las protestas contra el régimen en Irán, que ya se extienden por 13 días consecutivos, se han agudizado en las últimas horas, al tiempo que se expanden a más ciudades, mientras el líder supremo de la República Islámica, el ayatola Alí Jamenei, arremete contra los manifestantes.

Jamenei, quien tiene el máximo poder en Irán, calificó a quienes protestaban como “un grupo de vándalos” que intentan “complacer” al Presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con “golpear” al régimen “muy duro” si las fuerzas gubernamentales matan a los manifestantes.

“Hay gente cuyo único trabajo es la destrucción”, dijo el ayatola en un discurso televisado en Teherán este viernes.

Horas más tarde, las autoridades iraníes dijeron que no se mostraría “clemencia” a los “saboteadores”, lo que pareció indicar que el gobierno intensificaría la represión, a pesar de la promesa de Trump de ayudar a los manifestantes si enfrentaban fuerza letal.

THREAD: Huge protests have broken out in Iran tonight after a call by Reza Pahlavi, exiled son of the late Shah. Follow this thread for verified videos.



A large crowd of protesters on Kashani Blvd, west Tehran



Location: https://t.co/yqnuKi24BF



Video: @Negaarsh@GeoConfirmed pic.twitter.com/7xlgsn21Kl — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) January 8, 2026

El jueves, Irán se sumió en un apagón de internet, dijeron grupos de monitoreo. El corte de señal se produjo un día después de que los jefes del Poder Judicial y los servicios de seguridad iraníes anunciaran que tomarían medidas enérgicas contra quienes protestaran. Sin embargo, las amenazas no disuadieron a los manifestantes.

En entrevistas telefónicas realizadas por The New York Times, más de una docena de testigos afirmaron haber visto grandes multitudes formándose la noche del jueves en barrios de Teherán, la capital, y en ciudades de todo Irán, como Mashhad, Bushehr, Shiraz e Isfahán. Dijeron que las multitudes eran diversas, con hombres y mujeres, jóvenes y mayores. Las personas entrevistadas en Irán pidieron que no se publicaran sus nombres por temor a represalias.

Un residente de Teherán afirmó al diario que la multitud coreaba “¡Muerte a Jamenei!”, en referencia al líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, y “¡Libertad, libertad!”. Los cánticos se oían a varias manzanas de distancia en el acaudalado barrio de Shahrak Gharb, en Teherán, que hasta entonces había aplacado las protestas.

A large crowd of protesters marches down 17 Shahrivar Street in the north-wrstern cito of Tabriz on day 12 of protests in Iran.



Video: @Vahid



Location: https://t.co/9K2qoE6ZRL@GeoConfirmed pic.twitter.com/Hv4KCgNPn6 — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) January 8, 2026

Al menos 28 manifestantes han muerto desde que comenzaron las protestas a finales de diciembre, según grupos de derechos humanos.

Las manifestaciones son las más grandes en Irán desde 2022, cuando la muerte de una mujer de 22 años, Mahsa Amini, bajo custodia policial, desencadenó feroces protestas contra el gobierno, dicen observadores y grupos de derechos humanos.

A continuación las claves de las manifestaciones.

Origen de las protestas

Las protestas fueron provocadas por el terrible estado de la economía iraní, que ha estado bajo una presión sostenida durante años, en gran medida como resultado de las sanciones estadounidenses y europeas vinculadas a sus ambiciones nucleares.

Esa crisis se ha visto agravada por las tensiones regionales, incluida una guerra de 12 días con Israel en junio pasado, que agotó aún más los recursos financieros de Irán.

Una fuerte caída de la moneda iraní ha afectado a los negocios que dependen de las importaciones, enfureciendo a los comerciantes y presionando los presupuestos familiares. La moneda ha perdido aproximadamente la mitad de su valor frente al dólar en 2025.

El líder supremo iraní, el ayatola Alí Jamenei. Foto: Europa Press GOBIERNO DE IRÁN

Comerciantes y estudiantes universitarios han protagonizado días de protestas, cerrando importantes mercados y realizando manifestaciones en los campus. En respuesta, las autoridades han paralizado prácticamente gran parte del país.

Las manifestaciones se han dirigido cada vez más contra el propio gobierno y el régimen autoritario de los clérigos islámicos del país. En redes sociales y canales de televisión, se ha mostrado a los manifestantes coreando consignas como “Muerte al dictador” y “Iraníes, alcen la voz, exijan sus derechos”.

Futuro a lo Maduro

El líder supremo de Irán ha hecho planes para huir mientras las protestas contra el régimen se apoderan de su país, afirmó Donald Trump.

El Presidente de Estados Unidos dijo que el ayatola Alí Jamenei estaba “buscando ir a algún lugar” cuando se le preguntó sobre los informes de que podría escapar a Rusia.

Según la revista The Economist, se han llevado a cabo discusiones dentro de Irán sobre un acuerdo al estilo de Nicolás Maduro, que daría como resultado que Jamenei abandonara Irán a cambio de mantener el régimen iraní en su lugar.

Los funcionarios iraníes dijeron a The New York Times que el régimen ha sido “empujado al modo de supervivencia”, y el fin de semana pasado surgieron informes de que se estaba elaborando un “Plan B” para que el ayatola escapara a Rusia en caso de que las protestas se salieran de control.

Buildings have been set on fire and national flags ripped in half as huge crowds of anti-government protesters marched through Iran’s capital and cities across the country. The protests mark the largest wave of unrest in three years, fueled by deepening economic distress —… pic.twitter.com/zQi03D36Dt — CBS News (@CBSNews) January 9, 2026

Trump dijo el jueves por la noche que el país podría estar al “borde del colapso”.

Prometió una vez más intervenir para proteger a los manifestantes que fueron blanco del régimen. El presidente estadounidense declaró a Fox News: “Estamos listos para hacerlo. Si lo hacen, les daremos un duro golpe... el entusiasmo por derrocar a ese régimen es increíble”.

Intensidad de protestas

Esta oleada de protestas se ha extendido a docenas de ciudades de Irán, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, que está dando seguimiento a las protestas. En entrevistas telefónicas, más de una docena de testigos afirmaron al diario The New York Times haber visto grandes multitudes la noche del jueves en barrios de Teherán y otras ciudades, como Mashhad, Bushehr, Shiraz e Isfahán.

Según la BBC, 16 ciudades y pueblos se han ido sumando, siendo el último Zahedan en el este, cerca de la frontera con Pakistán.

Las protestas estallaron la noche del jueves poco después de que el exiliado Reza Pahlavi, cuyo padre fue derrocado en la Revolución Islámica de 1979, llamara a los iraníes a unirse a las protestas en curso.

Dos días antes, siete partidos políticos kurdos en el exilio y seis grupos kurdos de derechos de las mujeres convocaron a la población de las regiones kurdas de Irán, en cuatro provincias, a una huelga general. El jueves, más de 50 ciudades y pueblos, grandes y pequeños, de las regiones kurdas cerraron sus comercios, y mucha gente salió a las calles esa misma noche.

En el pasado, la mayoría de las protestas masivas ocurrían fuera de la capital y esta vez también tienen lugar en Teherán.

Pahlavi, la carta de reemplazo

Una novedad en estas últimas protestas es el cántico: “Pahlavi volverá”, una referencia a Reza Pahlavi, el hijo del difunto Sha de Irán, derrocado en 1979. Fue él quien llamó a la gente a salir a las calles el jueves por la noche.

Las protestas de los últimos días han visto aumentar los cánticos a favor del regreso de la monarquía. “Personalmente creo que él es la única salida a esto”, comentó a la BBC Sara, de 26 años, de Teherán.

Otros iraníes dicen que ven las expresiones de apoyo a la monarquía como una señal de desesperación por deshacerse del régimen actual y de una falta de alternativas.

“No soy la mayor fan de Reza Pahlavi. Pero, para ser sincera, mi opinión personal no importa ahora”, señaló a la BBC Maryam, de 27 años y residente de Teherán. “Es más importante estar y mantenerse unida. Es una atmósfera diferente a la de las protestas de Woman Life Freedom (de 2022)”.

Ella dice que estaban caracterizadas por el dolor por Mahsa Amini. “Pero la gente parece más enojada y decidida ahora”.

Protestas en el sector petrolero

Las protestas, que ya llevan dos semanas, se han extendido e incluyen huelgas en el sector petrolero del país. El mayor sindicato petrolero de Kangan, sede de un importante complejo de refinación y petroquímica, informó que sus miembros en dos refinerías se declararon en huelga el jueves, uniéndose a los manifestantes antigubernamentales.

El sindicato informó que un gran número de miembros fueron trasladados a un hospital local en estado crítico después de que las fuerzas de seguridad les dispararan. En un video difundido en redes sociales y verificado por Storyful, se puede ver a la policía disparando contra los manifestantes.

Las interrupciones en las instalaciones petroleras podrían agravar las dificultades económicas de Irán, ya que las exportaciones de hidrocarburos siguen siendo la principal fuente de ingresos.

En 1979, previo a la caída del Sha, este sector también se paralizó. Según el centro de estudios Brookings Institute, las huelgas comenzaron en los yacimientos petrolíferos iraníes en el otoño de 1978 y, para enero de 1979, la producción de crudo había disminuido en 4,8 millones de barriles diarios, lo que representaba aproximadamente el 7% de la producción mundial en ese momento.