SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Putin declara un alto el fuego en Ucrania durante este fin de semana por la Pascua ortodoxa

    La tregua dará comienzo a partir de las 16.00 horas de este sábado, 11 de abril, y concluirá hasta “final del día” del día domingo, 12 de abril, según indicó el Kremlin en un comunicado.

    Por 
    Europa Press
    Dmitry Peskov y Vladimir Putin.

    El presidente ruso, Vladimir Putin, ha decretado este jueves un alto el fuego en Ucrania durante este fin de semana, con motivo de la festividad de la Pascua ortodoxa.

    La tregua dará comienzo a partir de las 16.00 horas de este sábado, 11 de abril, y concluirá hasta “final del día” del día domingo, 12 de abril, según ha indicado el Kremlin en un comunicado.

    El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el general Valeri Gerasimov, han recibido órdenes de cesar los combates en todos los frentes abiertos en el país vecino durante este breve período, si bien las tropas deberán estar listas para contrarrestar cualquier agresión por parte de Kiev.

    Moscú ha anunciado ya que espera que Ucrania apoye esta tregua de Pascua deteniendo sus operaciones. “Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa”, ha manifestado.

    El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió el pasado 30 de marzo un alto el fuego alegando precisamente la festividad de la Pascua y asegurando que su país está dispuesto a llegar a “cualquier acuerdo”, siempre que no atente conta la “dignidad y soberanía” de Ucrania.

    Putin declaró el pasado año una tregua unilateral por la Pascua que se caracterizó por acusaciones mutuas de incumplimiento: mientras el presidente ucraniano denunció decenas de bombardeos y asaltos rusos, el lado ruso denunció miles de violaciones del alto el fuego.

    Durante las primeras horas de la tregua, no obstante, se efectuó un importante canje de prisioneros de guerra entre las partes, si bien los ataques se reanudaron poco después de expirar la pausa por la Pascua, que tuvo una duración de 30 horas.

    Más sobre:RusiaUcraniaalto el fuegoPascua ortodoxaPutinZelenskyMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lincolao enfatiza que estudiantes que participen en hechos violentos deberían perder beneficios sociales: “Sí, totalmente”

    Todo por ley de lobby: la instrucción del fiscal judicial de la Suprema que indignó a notarios y conservadores

    Con Bachelet y Boric de invitados: Delfino, Vodanovic y Castro preparan nueva cumbre de alcaldes progresistas

    Accionistas de Bci ratifican a Susana Jiménez en el directorio y aprueban dividendo de $1.500 por acción

    Bachelet se reúne con embajadores de la Unión Europea en Chile en el marco de su candidatura a la ONU

    Tomás Saratscheff es oficializado como nuevo director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming

    Rush en Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Rush en Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Se habilita la revalidación de la TNE para 2026: ¿Cómo hacer el trámite y hasta cuándo hay plazo?

    Se habilita la revalidación de la TNE para 2026: ¿Cómo hacer el trámite y hasta cuándo hay plazo?

    Lincolao enfatiza que estudiantes que participen en hechos violentos deberían perder beneficios sociales: “Sí, totalmente”
    Chile

    Lincolao enfatiza que estudiantes que participen en hechos violentos deberían perder beneficios sociales: “Sí, totalmente”

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming

    Todo por ley de lobby: la instrucción del fiscal judicial de la Suprema que indignó a notarios y conservadores

    Accionistas de Bci ratifican a Susana Jiménez en el directorio y aprueban dividendo de $1.500 por acción
    Negocios

    Accionistas de Bci ratifican a Susana Jiménez en el directorio y aprueban dividendo de $1.500 por acción

    Tomás Saratscheff es oficializado como nuevo director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

    Engie se retira del gremio renovable Acera: “No representa adecuadamente nuestra visión de mercado”

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años
    Tendencias

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años

    Por qué los estudiantes que hacen deporte tienen más probabilidad de asistir a clases, en comparación a sus compañeros

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El plantel de la UC intenta dar vuelta la página tras la caída ante Boca en la Libertadores: “La diferencia fue solo un gol”
    El Deportivo

    El plantel de la UC intenta dar vuelta la página tras la caída ante Boca en la Libertadores: “La diferencia fue solo un gol”

    ¿Cómo quedaron los chilenos? Revisa las tablas de posiciones de los grupos de la UC y Coquimbo Unido en la Copa Libertadores

    “Te voy a llevar a tus hijos en un cajón”: la dura revelación de la esposa de Nicolás Jarry sobre episodio vivido en Roma

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta
    Tecnología

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta

    Estas son las apps más usadas en la Antártica

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Zoom a Cannes 2026: de Manuela Martelli y Almodóvar a los maestros japoneses
    Cultura y entretención

    Zoom a Cannes 2026: de Manuela Martelli y Almodóvar a los maestros japoneses

    Con un consejo de Paul McCartney y nueva baterista: la difícil ruta que siguió Rush para revivir y volver a Chile

    Maroon 5 anuncia gira por Latinoamérica pero decide no venir a Chile

    Putin declara un alto el fuego en Ucrania durante este fin de semana por la Pascua ortodoxa
    Mundo

    Putin declara un alto el fuego en Ucrania durante este fin de semana por la Pascua ortodoxa

    “Todo va a salir bien”: Las revelaciones del New York Times sobre cómo Trump se decidió a ir a la guerra con Irán

    Netanyahu ordena negociaciones directas con Líbano para establecer la paz y “desmantelar” a Hezbolá

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis
    Paula

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando