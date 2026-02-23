Putin dice que el desarrollo de las fuerzas nucleares de Rusia es una “prioridad absoluta”

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este domingo que el desarrollo de las fuerzas nucleares de su país era ahora una “prioridad absoluta” tras la expiración del último tratado nuclear que tenían con Estados Unidos.

En un mensaje en video difundido por la Presidencia rusa, el mandatario dijo que “el desarrollo de la tríada nuclear, que garantiza la seguridad de Rusia y asegura una disuasión estratégica eficaz y un equilibrio de fuerzas en el mundo, sigue siendo una prioridad absoluta” .

Esto en relación con lograr los mejores resultados militares aunando, en materia nuclear, los frentes terrestre, aéreo y marino: desde tierra con el lanzamiento de bombas nucleares vía misiles balísticos intercontinentales (ICBM), por mar con misiles lanzados desde submarinos y, desde el aire, con las bombas transportadas por bombarderos.

En su discurso, ofrecido por la celebración del Día del Defensor de la Patria de Rusia, además prometió seguir “fortaleciendo el ejército y la marina” y aprovechar la experiencia militar del conflicto de casi cuatro años en Ucrania.

En este ámbito, afirmó que se mejorarán todas las ramas de las fuerzas armadas, incluida su “preparación para el combate, su movilidad y su capacidad para operar en todas las condiciones, incluso las más difíciles” .

Las declaraciones de Putin se conocen dos días antes del cuarto aniversario del asalto de Rusia a Ucrania, que desencadenó una guerra que ha destrozado ciudades, desarraigado a millones y provocado la muerte de un gran número de personas en ambos bandos.

Las tensiones entre Moscú y Washington se incrementaron tras de la expiración a principios de febrero del Nuevo START, el último tratado bilateral para limitar los arsenales nucleares. Por primera vez en más de cinco décadas no hay un tratado de control de armas nucleares en vigor entre Estados Unidos y Rusia.

Sin embargo, Rusia afirmó que seguiría adoptando un enfoque “responsable” respecto de la capacidad nuclear estratégica y respetando los límites establecidos para su arsenal.