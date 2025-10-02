SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Quiénes son las chilenas que viajan en la flotilla humanitaria que fue abordada por el ejército israelí

María Rodríguez y Lorena Delgado son parte de las tripulación de las embarcaciones de la Global Flotilla Samud que navegaban con ayuda para la Franja de Gaza y hoy fueron interceptadas por la Armada de Israel.

Por 
Lya Rosen

El “barco de las mujeres”. Así fue bautizada una de las embarcaciones de la Global Flotilla Sumud que navegaba desde Sicilia a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria a sus habitantes y hoy fue interceptada por la armada de Israel.

La misma en que viajaba María Rodríguez, quien junto a Lorena Delgado son las dos chilenas suecas que compartían el sueño de ayudar a los que sufren y desde hace muchos años se han enfocado en distintas actividades sociales y políticas.

En el caso de María “Marita” Rodríguez, quien vive en Estocolmo, como una activista que busca honrar la memoria de su padre, Rolando Juan Rodríguez, quien murió acribillado en 1976 en la dictadura.

Y aunque no llegó a conocerlo, ya que nació en Suecia donde se exilió su madre, su desaparición fue crucial para el camino que eligió seguir. “Viví más tiempo del que él pudo vivir”, le dijo al periódico sueco Globetrotter hace unos días, cuando fue entrevistada por su participación en la Flotilla donde viajaba a bordo del barco Aurora.

“Pero mi padre sigue presente en cada acto de solidaridad que realizo. Cuando veo grandes movimientos para hacer algo por cambiar el mundo, lo veo a él”, compartió con los periodistas Taroa Zúñiga y Vijay Prashad, y les afirmó que su participación en la misión humanitaria es en memoria de su padre y “con la sonrisa de mi hijo en mi corazón”.

Por su parte, Lorena Delgado también vive en la capital sueca, donde es parlamentaria independiente por su municipio desde 2018. Al igual que Rodríguez, es hija de exiliados chilenos por la dictadura de Augusto Pinochet, quienes llegaron al país nórdico en 1976 tras huir a Argentina.

Lorena Delgado. Imagen Facebook.

La ahora representante en el Riksdag -el parlamento unicameral de Suecia- estudió Ingeniería Química en el Kungliga Tekniska Högskolan -Instituto Real de Tecnología-, pero pronto se dedicó a la política como parte del Partido de Izquierda.

Así llegó a ser alcaldesa de Skärholmen, un distrito al sur de Estocolmo, donde se enfocó en trabajar a favor de los migrantes.

Más sobre:Flotilla HumanitariaGlobal Flotilla SumudFranja de GazaBarcosArmada IsraelíChileno Suecas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un ataque aéreo ruso provoca un apagón en la central nuclear de Chernóbil

Comisión de Seguridad de la Cámara comienza tramitación de proyecto que tipifica el delito de “turbazo”

“Acto de piratería”: Comunidad Palestina en Chile condena abordaje israelí a flotilla humanitaria a Gaza

La mitad de fondos mutuos de deuda de mediano y largo plazo tendría vulnerabilidad de liquidez frente a estrés financiero

Corte de Santiago escucha alegatos por recurso de Monsalve para anular sumario de Contraloría

Harold Mayne-Nicholls: “La prescindencia de la que tanto se habla la tiene que aplicar el Mandatario”

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

3.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

4.
Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

5.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Revisa las promociones vigentes este miércoles por el Día del café

Revisa las promociones vigentes este miércoles por el Día del café

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Comisión de Seguridad de la Cámara comienza tramitación de proyecto que tipifica el delito de “turbazo”
Chile

Comisión de Seguridad de la Cámara comienza tramitación de proyecto que tipifica el delito de “turbazo”

“Acto de piratería”: Comunidad Palestina en Chile condena abordaje israelí a flotilla humanitaria a Gaza

Corte de Santiago escucha alegatos por recurso de Monsalve para anular sumario de Contraloría

La mitad de fondos mutuos de deuda de mediano y largo plazo tendría vulnerabilidad de liquidez frente a estrés financiero
Negocios

La mitad de fondos mutuos de deuda de mediano y largo plazo tendría vulnerabilidad de liquidez frente a estrés financiero

Presupuesto 2026: Por segundo año consecutivo Cultura verá la mayor alza, mientras que $748 mil millones irán a cárceles

Gobierno admite mayor incumplimiento de meta fiscal este año y oposición y expertos ponen en entredicho cifras del Presupuesto 2026

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales
Tendencias

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

La nueva baja que golpea a la Roja de Nicolás Córdova de cara al duelo decisivo ante Egipto en el Mundial Sub 20
El Deportivo

La nueva baja que golpea a la Roja de Nicolás Córdova de cara al duelo decisivo ante Egipto en el Mundial Sub 20

Marruecos sorprende a un Brasil que se jugará la clasificación en el Mundial Sub 20 ante España

Fair Play financiero, un nuevo calendario y más tecnología: los profundos cambios que alista el fútbol de Brasil

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo
Finde

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje
Cultura y entretención

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje

Con Diego Luna y Jennifer Lopez: anuncian estreno de la nueva versión de El Beso de la Mujer Araña

La macabra historia de Ed Gein, el asesino serial y necrófilo que inspiró clásicas películas (y ahora llega a Netflix)

Un ataque aéreo ruso provoca un apagón en la central nuclear de Chernóbil
Mundo

Un ataque aéreo ruso provoca un apagón en la central nuclear de Chernóbil

Quiénes son las chilenas que viajan en la flotilla humanitaria que fue abordada por el ejército israelí

El ejército de Israel aborda parte de la flotilla que iba a Gaza y detiene a sus tripulantes

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más
Paula

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel