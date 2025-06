Rafael Grossi: “Irán tenía material suficiente, pero no tenía el arma nuclear”

Tras 12 días de guerra entre Israel e Irán, ¿puede decirnos hoy si el programa nuclear iraní ha sido aniquilado?

No lo sé. Creo que “aniquilado” es demasiado, pero ha sufrido enormes daños. Los ataques que comenzaron el 13 de junio provocaron daños físicos muy importantes en tres sitios: Natanz, Isfahán y Fordow, donde Irán había concentrado la mayor parte de sus actividades de enriquecimiento y conversión de uranio. Hay otros sitios nucleares en Irán que no han sido alcanzados. Sé que hay mucho debate sobre el grado de aniquilación, destrucción total, etcétera. Lo que puedo decirle, y en esto creo que todo el mundo está de acuerdo, es que se han producido daños muy considerables.

El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, habla con los medios, el 27 de octubre de 2022. Foto: Archivo EDUARDO MUNOZ

¿Sabe dónde están los 408 kilos de uranio enriquecido que posee Irán? Usted fue quien anunció esta cifra.

En realidad, es un poco más, pero lo redondeamos. La actividad continuó hasta el 12 de junio (víspera de los ataques). Evidentemente, no sabíamos que iban a producirse esos ataques, pero pudimos hacer un balance el 10 o el 11. Pero, sobre todo, Irán me dijo que iba a tomar medidas para proteger (este uranio enriquecido). Entonces comienzan las operaciones militares y nadie se mueve, no podemos inspeccionar. Y en cuanto supe que había un alto el fuego, escribí al Dr. Abbas Araghchi, a quien conozco bien, el ministro de Asuntos Exteriores, y le dije: “Tenemos un alto el fuego, las condiciones van a mejorar, tenemos que sentarnos”. No dije que quería venir a inspeccionar inmediatamente. Propuse que nos reuniéramos para empezar a evaluar las disposiciones para el regreso (de los inspectores a los lugares).

¿Ha recibido alguna respuesta?

Todavía no.

Una fotografía proporcionada por la presidencia iraní muestra al presidente Masoud Pezeshkian (2.º por la derecha) y al jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohammad Eslami (der.), durante el Día Nacional de la Tecnología Nuclear en Teherán, el 9 de abril de 2025. Foto: AFP -

Justo antes de la guerra, ¿estaba Irán cooperando adecuadamente con la agencia, en su opinión?

No, estaba cooperando, y yo lo había dicho públicamente en varias ocasiones, y también en mi último informe a la junta de gobernadores, que había cooperación, pero era limitada. Había muchas, muchas preguntas que Irán no estaba respondiendo adecuadamente. Se habían encontrado restos de uranio en lugares donde no deberían haber estado, y las respuestas no eran técnicamente creíbles. En cualquier caso, no había transparencia.

¿Estaba Irán muy cerca de fabricar una bomba atómica, razón por la que Israel inició la guerra?

Irán tenía material suficiente para producir quizá una decena, o un poco menos. E Irán tenía tecnologías y desarrollos relacionados. Pero lo digo y lo repito, Irán no tenía el arma nuclear.

¿Así que la guerra fue inútil?

No me corresponde a mí juzgarlo. Soy un hombre de paz, y creo que mediante las inspecciones de la agencia internacional que se creó para este fin, podemos evitarlo. Después, las decisiones políticas son decisiones políticas. Personalmente, no lo discuto y prefiero la paz.

¿Sigue siendo optimista?

Lúcida y razonablemente optimista.

¿Entonces es posible que se reanude el diálogo y que se reanuden las inspecciones?

Es más que posible, es esencial.