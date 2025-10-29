Reino Unido anuncia un acuerdo con Vietnam para deportar a migrantes irregulares
El primer ministro Keir Starmer advirtió en redes sociales que “si vienes aquí ilegalmente, serás devuelto rápidamente", después de que su oficina diera a conocer el pacto que agiliza el proceso de retorno a su país de los vietnamitas en territorio británico.
El gobierno británico anunció este miércoles que llegó a un acuerdo con Vietnam sobre migración irregular, que incluye agilizar el proceso de expulsión de los vietnamitas que llegan a Reino Unido. La oficina del primer ministro lo describió como el pacto “más sólido” que Hanoi firmó “jamás” con otros países.
“Acabo de lograr un acuerdo histórico con Vietnam para acelerar el proceso de retorno de migrantes ilegales. Lo digo en serio: si vienes aquí ilegalmente, serás devuelto rápidamente”, anunció el premier británico, Keir Starmer, a través de su cuenta en la red social X.
El jefe de gobierno aseguró que el número de migrantes procedentes de Vietnam “ya se ha reducido a la mitad”, pero agregó que “todavía se puede hacer más”. “El acuerdo de hoy demuestra que, mediante la cooperación internacional podemos lograr resultados para Reino Unido y los trabajadores”, manifestó.
Minutos antes, su oficina había adelantado que el acuerdo “agiliza” el proceso de retorno con Vietnam y “fortalece significativamente” la capacidad de las autoridades británicas de expulsar a las personas migrantes irregulares “que no tienen derecho a estar” en su territorio.
Londres espera que este acuerdo pueda “permitir que cuatro veces más ciudadanos vietnamitas regresen a su país de origen”, reduciendo el tiempo de tramitación de los documentos de migrantes en un 75% para los casos con evidencias “justificativas” al “eliminar la burocracia, lo que hace que sea más rápido y fácil” el proceso.
“Esto ahorrará dinero a los contribuyentes y cumple la promesa del primer ministro de reducir la migración irregular y proteger nuestras fronteras”, afirma un comunicado en el que se agrega que Starmer subrayó que esta migración “es un problema global que requiere cooperación internacional”.
