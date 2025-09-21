Reino Unido oficializa reconocimiento del Estado palestino pese a presión de Estados Unidos

Pese a la oposición de Israel y las presiones de Estados Unidos con la reciente visita de Donald Trump a la isla, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, optó por el reconocimiento de Palestina como un Estado y oficializó su decisión este domingo.

En paralelo, Canadá y Australia anunciaron también el reconocimiento.

“Hoy, para reavivar la esperanza de paz para palestinos e israelíes y de una solución de dos Estados, el Reino Unido reconoce formalmente al Estado de Palestina”, manifestó Starmer en un mensaje difundido en sus redes sociales.

A fines de julio, el jefe de Gobierno anunció que reconocería un Estado palestino si Israel no alcanzaba un acuerdo de alto el fuego sobre la guerra en Gaza antes de septiembre, más otras condiciones, que incluían comprometerse a un genuino proceso de paz.

Se trató del anuncio de un cambio de magnitud en la política exterior británica.

Oponiéndose a la postura de gobiernos europeos, Israel viene manifestando que el reconocimiento occidental a Palestina ha “asesinado el acuerdo” para liberar a los rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Con la decisión ya tomada, Starmer postergó el anuncio ante la visita de Trump por temor a que el tema dominara la agenda conjunta de ambos gobernantes.

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución para permitir al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, participar de forma telemática en las sesiones previstas para eta semana, después de que Estados Unidos le vetara la entrada por “socavar las perspectivas de paz” en el conflicto palestino-israelí.

Se espera que Francia, en una reunión al margen de la asamblea, junto a Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Portugal, Malta, Reino Unido y San Marino, realicen una declaración de reconocimiento al Estado palestino.