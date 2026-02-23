SUSCRÍBETE
    Mundo

    Revelan que Lula solicitó el respaldo de Corea del Sur para la candidatura de Bachelet a la ONU

    “Como sé que Lee es un humanista, creo que debemos hacer un esfuerzo para elegir a Bachelet”, señaló el presidente brasileño.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Lula da Silva y su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung.

    El presidente de Brasil, Lula da Silva, pidió el apoyo de su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, a la candidatura de la exmandataria chilena Michelle Bachelet a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco de una visita del mandatario brasileño a Seúl.

    Lula llegó este domingo a Corea del Sur para concretar una reunión con el mandatario asiático en una agenda centrada en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. La visita se enmarca en una gira internacional que llevó previamente al mandatario brasileño a la India, en el marco de la tensión generada por la reciente suspensión de aranceles por parte de la justicia estadounidense y el posterior aumento en los impuestos globales anunciado por el presidente Donald Trump.

    Lula señaló que era el turno de América Latina de estar representada en la oficina del secretario general y que “no hay nadie con su currículum” para ocupar aquel puesto.

    “Como sé que Lee es un humanista, creo que debemos hacer un esfuerzo para elegir a Bachelet”, agregó el presidente brasileño.

    Previamente, Lula había asumido un rol clave como promotor de la candidatura de Bachelet ante otros países, especialmente en los Brics, el foro político que incluyó a Rusia, China, India, Sudáfrica, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes e Indonesia.

    A inicios de febrero, el presidente brasileño anunció el apoyo de Brasil a la candidatura de Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y exAlta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para el cargo de Secretaria General de las Naciones Unidas (ONU), cargo que el actual secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, dejará el 31 de diciembre de este año, diez años después de asumir.

    “Es un gran honor para Brasil apoyar la candidatura de @mbachelet para la Secretaría General de la ONU. En ocho décadas de historia, es hora de que la organización finalmente sea liderada por una mujer”, escribió Lula en la red social X.

    Es primera vez que una candidatura a la secretaría general de la ONU es presentada de manera conjunta por más de un país, en este caso Brasil y México, dos de las mayores dos potencias latinoamericanas. Esto en un contexto en que se intenta ordenar quien será el sucesor del actual mandatario.

    El plazo de presentación de candidaturas es hasta el 1 de abril, con miras a que la votación para elegir al nuevo jefe de la ONU se efectuará a finales de año.

