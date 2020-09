Ruleta rusa en la carrera por desarrollar una vacuna para el Covid-19 antes que Occidente

A medida que los casos aumentaban en Rusia en abril pasado, el Presidente Vladimir Putin llamó a los científicos y funcionarios de salud más destacados del país para que se reunieran en una videoconferencia donde les dio una sola orden: Hagan lo que sea necesario para crear una vacuna nacional tan pronto como sea posible.

Cuatro semanas después, el director del Instituto de Epidemiología y Microbiología, Alexander Gintsburg, le dijo a la televisión estatal que sus investigadores habían desarrollado una. Ellos estaban tan confiados que era segura, dijo, que incluso los mismos investigadores se la habían aplicado.

El mes pasado con una gran fanfarria Putin dijo que había aprobado la vacuna de Gamaleya, convirtiendo a Rusia en el primer país que daba el visto bueno a una, en medio de la carrera global para aplanar la cuba de contagio de Covid-19.

La autodeclarada victoria de Moscú fue recibida con escepticismo entre los científicos y políticos de Occidente. Los investigadores rusos han completado solo las primeras etapas de las pruebas en 76 voluntarios y no han publicado ninguno de sus hallazgos. Los ensayos a gran escala con 40.000 voluntarios comenzaron recién la semana pasada.

Vadim Tarasov, que supervisó los ensayos de la vacuna en la Universidad de Moscú Sechenov, sostiene que es segura. “Cuán efectiva sea, ese es otro asunto”, dijo.

La presión de Putin para que Rusia sea el primero pone de manifiesto la victoria política que el Kremlin busca conseguir al presionar a sus mejores científicos para que estén al centro de la lucha mundial contra el coronavirus.

Rusia estaba corriendo para ponerse al día con los esfuerzos de China y Occidente, y llamó a su vacuna Sputnik V, una referencia al satélite que puso en órbita antes que Estados Unidos en la carrera espacial durante la Guerra Fría. Una inyección desarrollada conjuntamente por AstraZeneca PLC y la Universidad de Oxford, así como vacunas de Moderna Inc. y Pfizer Inc., ya se encuentran en ensayos clínicos de última etapa, o Fase 3, al igual que candidatos de los fabricantes chinos de medicamentos Sinovac Biotech Ltd. y China National Biotec Group Co.

“Incluso el nombre te dice que el objetivo de esto es obtener una ventaja geopolítica, ser el primero”, dijo Konstantin Chumakov, un virólogo ruso con sede en Estados Unidos y miembro de Global Virus Network, una colaboración científica internacional. “Podría ser una gran vacuna. Pero simplemente no lo sabemos”, dijo. “Es una apuesta con la vida de las personas, una ruleta rusa”.

Cuando Rusia informó sus primeros casos de Covid-19 en dos ciudadanos chinos que vivían en Siberia el 31 de enero, la noticia provocó pánico en Moscú. Los científicos rápidamente buscaron comprender todo lo que pudieron sobre el virus. Luego de trabajar durante semanas con información que los científicos chinos habían subido a internet, los investigadores del Instituto Gamaleya hicieron comparaciones con una cepa de coronavirus diferente, el síndrome respiratorio de Medio Oriente. El instituto ya estaba en proceso de hacer una vacuna para el MERS, dijo Gintsburg.

La vacuna usa un método desarrollado desde la década del 50 para crear lo que se conoce como vacunas de vectores de adenovirus. Ese tipo de vacuna usa una forma genéticamente modificada de un virus inofensivo que causa el resfriado común, conocido como adenovirus, para que sirva como vehículo para un fragmento de material genético del nuevo virus. Si bien ese material genético, llamado proteína S, es seguro para el cuerpo, de todas formas ayuda al sistema inmunológico a reaccionar y producir anticuerpos, que lo protegen de una infección.

El equipo de cerca de 100 personas de Gamaleya trabajó casi sin parar. Los científicos de Gintsburg no estaban solos. En laboratorios desde San Petersburgo hasta Siberia, investigadores trabajaron en laboratorios restringidos día y noche sobre un total de 47 vacunas candidatas. Los científicos trabajaron en una serie de variaciones de vacunas.

Pero Rusia ya estaba atrasada en el espectáculo. Mientras los científicos de Gamaleya recién comenzaban a realizar pruebas en ratones y conejos a fines de marzo, los investigadores de Oxford, Inglaterra y Cambridge, Massachusetts, ya estaban trabajando con voluntarios humanos.

En las semanas siguientes, los investigadores de Gamaleya pasaron a los primates y, en abril, los primeros investigadores se habían inyectado la vacuna. A mediados de junio, comenzaron los ensayos formales en humanos y, a través del Ministerio de Defensa, Gamaleya administró la vacuna a 38 soldados contratistas.

Los científicos rusos se enorgullecen de su escuela bien establecida de desarrollo de vacunas, que se remonta a Catalina la Grande, que fue vacunada contra la viruela en el siglo XVIII. En una colaboración poco común durante la Guerra Fría, las vacunas desarrolladas por científicos estadounidenses y soviéticos ayudaron principalmente a eliminar la polio y la viruela en todo el mundo. El Instituto Gamaleya, que tiene casi 130 años, tiene su propia planta de producción de vacunas y administra una gran biblioteca de virus que recopila cepas de todo el mundo.

A medida que crecía el número de casos de coronavirus en Rusia, la pandemia se convirtió en un obstáculo para los investigadores. El laboratorio de Tarasov, que estaba probando la vacuna Gamaleya, tuvo que encontrar un nuevo hogar después de que su espacio dentro de la universidad se transformó en una sala de coronavirus. Algunos de los expertos que trabajan en la vacuna fueron seleccionados para ayudar a los pacientes, dividiendo su tiempo entre el tratamiento de las infecciones y la investigación necesaria para prevenirlas.

Mientras, los investigadores solicitaban voluntarios civiles. El emprendedor moscovita Georgi Smirnov fue puesto en cuarentena dos veces.

El joven de 23 años pasó primero dos semanas en un centro de salud renovado de la era soviética en las afueras de Moscú para asegurarse de que él y otros voluntarios no estuvieran infectados. En julio, fue trasladado a un hospital de Moscú, donde los médicos le inyectaron, junto con otras 37 personas, la vacuna de Gamaleya. Durante las siguientes cuatro semanas su único contacto directo fue con investigadores con equipo de protección que le llevaron comida, le midieron la temperatura y le tomaron hisopos de saliva.

A los voluntarios se les pagó US$ 1.300 y Smirnov dijo que usó el dinero para ayudar a pagar la educación de su hermana.

Después de recibir el golpe, Smirnov, un ex militar y entusiasta del gimnasio cuyo último pasatiempo es el paracaidismo, dijo que tenía un leve dolor de cabeza y fiebre, pero que los síntomas se disiparon rápidamente y que desde entonces se había sentido bien. Tarasov dijo que estas eran reacciones estándar para todas las vacunas.

Mientras Rusia aceleraba la aprobación de la vacuna en agosto, la Asociación de Organizaciones de Ensayos Clínicos de Rusia, una organización no gubernamental para compañías farmacéuticas globales, escribió una carta abierta al Ministerio de Salud en la que le pedía que retrasara el registro de la vacuna hasta que se completaran todos los ensayos clínicos.

Hay dudas sobre si la vacuna es lo suficientemente fuerte como para impartir inmunidad a largo plazo o cómo responderían los pacientes con problemas de salud crónicos. Un temor es que podría dar a las personas el tipo de inmunidad equivocada, lo que puede terminar fortaleciendo la enfermedad en lugar de proteger contra infecciones posteriores, un fenómeno llamado amplificación dependiente de anticuerpos, dijo Anna Durbin, profesora de salud internacional de la escuela Bloomberg de Salud Pública de Johns Hopkins. Del mismo modo, al darle a las personas la confianza para que abandonen sus hogares y eviten las medidas de encierro sin proporcionar inmunidad total podría hacer que la enfermedad se propague aún más rápido.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar, dijo en agosto que era más importante tener una vacuna segura y efectiva contra el coronavirus que ser el primero en producir una.

Los funcionarios rusos dicen que la información detallada sobre la inmunidad que imparte la vacuna solo estará disponible después de la fase de prueba a gran escala, que, según dicen, podría llevar de cuatro a seis meses.

El mes pasado, Putin, quien dijo que su propia hija se había vacunado y sostuvo públicamente que la inyección había demostrado ser eficaz para crear anticuerpos, aunque no presentó pruebas.

“Nuestros especialistas están absolutamente seguros hoy de que esta vacuna crea una inmunidad duradera y las personas obtienen anticuerpos, como fue el caso de mi hija”, dijo en una entrevista televisada la semana pasada.

Dijo que en septiembre se registraría una segunda vacuna rusa.

Los países ya están haciendo fila para la primera vacuna de Rusia. Moscú está en conversaciones con más de 20 naciones en Asia, Sudamérica y Medio Oriente para exportar la inyección.