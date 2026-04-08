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    Hamas subraya que la tregua entre Estados Unidos e Irán “es un gran paso hacia el declive de la hegemonía estadounidense”

    “La voluntad de los pueblos libres que están dispuestos a pagar el precio por la libertad y la independencia ha triunfado”, han sostenido desde la agrupación.

    Por 
    Europa Press
    Mehr News Agency

    El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) ha subrayado este miércoles que el alto el fuego de dos semanas pactado entre Estados Unidos e Irán supone “un gran paso hacia el declive de la hegemonía estadounidense” en Medio Oriente que, además, acerca “la muerte” de Israel.

    Basem Naim, un alto cargo del brazo político del grupo islamista palestino, ha resaltado que “el alto el fuego, fundamentado en la propuesta iraní y en la aceptación por parte de (el presidente estadounidense, Donald) Trump, supone ciertamente un gran paso hacia el declive de la hegemonía estadounidense en la región, e el camino hacia la muerte de la entidad ilegítima”, en referencia a Israel.

    “La voluntad de los pueblos libres que están dispuestos a pagar el precio por la libertad y la independencia ha triunfado”, ha sostenido, según ha recogido el diario palestino ‘Filastin’. “Felicitamos al pueblo y a la cúpula de Irán y ofrecemos nuestras condolencias a todos los mártires”, ha zanjado, después de que Irán haya confirmado más de 2.000 muertos, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí, Jamenei, y otros altos cargos a causa de la ofensiva.

    Por su parte, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, ha ensalzado la “gran perseverancia” de Irán y “su capacidad para quebrar la voluntad del enemigo sionista-estadounidense y evitar que lograra sus objetivos en esta bárbara agresión”.

    “Esta región, con todos sus componentes, pertenece a sus pueblos nativos. La unidad, la solidaridad y la integración deben ser reforzados para evitar que potencias coloniales externas se hagan con su control, robando sus riquezas y cambiando su identidad cultural”, ha apostillado.

    Más sobre:HamásEstados UnidosIrán

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