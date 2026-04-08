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    La Casa Blanca adelanta que Trump y Rutte discutirán la posible salida de Estados Unidos de la OTAN

    La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró que la OTAN “ha dado la espalda al pueblo estadounidense durante las últimas seis semanas”.

    Por 
    Europa Press
    Donald Trump junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

    La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha adelantado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablará con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre la posible salida de Estados Unidos de la Alianza Atlántica durante su reunión en Washington a lo largo de la jornada.

    “Es algo que el presidente ha comentado y creo que lo tratará en un par de horas con el secretario general Rutte”, ha explicado en declaraciones a la prensa, agregando que esperan que la conversación entre ambos en Washington sea “franca y sincera”.

    Leavitt ha reiterado que la OTAN “ha dado la espalda al pueblo estadounidense durante las últimas seis semanas”, en alusión a la negativa de numerosos países a respaldar a Washington en la guerra desatada el pasado 28 de febrero contra Teherán.

    Desde el inicio de la guerra, las principales potencias europeas han rechazado participar en la guerra en Irán, una tensión que escaló a su punto álgido después que Trump pidiera su colaboración en una futura misión naval para controlar el estrecho de Ormuz.

    “Siempre supe que era un tigre de papel”, aseguró el presidente estadounidense en declaraciones al diario británico The Telegraph sobre la OTAN. Tanto España como Italia han vetado el uso de las bases norteamericanas en su territorio para actividades relacionadas con el conflicto, alegando que exceden los términos de los tratados.

    Más sobre:EE.UU.OTANTrumpRutteIránMundo

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