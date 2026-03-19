Rusia anuncia avances en el este de Ucrania con la toma de otras dos localidades en Donetsk

El Gobierno de Rusia ha anunciado este jueves la toma de otras dos localidades en la provincia ucraniana de Donetsk (este), en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

“Las Fuerzas Armadas rusas liberaron las localidades de Fedorovka Vtorayay y Pavlovka, en la República Popular de Donetsk”, ha indicado el Ministerio de Defensa ruso en un breve mensaje publicado a través de sus redes sociales, sin informar sobre bajas en el marco de los combates.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.