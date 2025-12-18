Rusia confirma “preparativos” para contactos con Estados Unidos sobre las conversaciones en torno a Ucrania

El Kremlin ha confirmado este jueves la existencia de “preparativos” para “ciertos contactos” con Estados Unidos sobre las conversaciones de los últimos días entre Washington, Kiev y sus socios europeos para abordar la propuesta presentada por la Administración de Donald Trump para sacar adelante un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa, desatada en febrero de 2022.

“Estamos preparando ciertos contactos con nuestros homólogos estadounidenses para obtener información sobre los resultados del trabajo que los estadounidenses han llevado a cabo con europeos y ucranianos”, ha afirmado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, según ha informado la agencia de noticias Interfax.

Peskov ha respondido así a las informaciones publicadas horas antes por los medios estadounidenses Axios y Politico sobre una posible cumbre este fin de semana en la ciudad de Miami, ubicada en el estado de Florida (sureste), entre representantes rusos y estadounidenses para abordar estos esfuerzos diplomáticos.

El propio portavoz del Kremlin afirmó el miércoles que las propuestas presentadas por Kiev al plan de paz planteado por Estados Unidos demostrarán si el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, tiene intención de lograr un acuerdo para poner fin a la invasión rusa, desatada por orden del mandatario ruso, Vladimir Putin.