Mundo

Rusia promete ayuda a China para “sobrepasar” el “potencial nuclear” de EE.UU.

El jefe de la empresa estatal rusa de energía Rosatom, Alexei Lijachev, dijo que la idea es lograr un aumento significativo de las capacidades energéticas chinas, lo que implica contar con una capacidad superior a los 100 gigavatios generados por Estados Unidos.

Por 
Europa Press
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente chino Xi Jinping asisten a una recepción por el Día de la Victoria, en el Kremlin, en Moscú, el 9 de mayo de 2025. Foto: Archivo MIKHAIL METZEL

Las autoridades de Rusia han prometido este miércoles ofrecer ayuda al Gobierno de China para que logre “sobrepasar” el “potencial nuclear” de Estados Unidos en el marco de sus “ambiciosos planes para el desarrollo de energía atómica”.

El jefe de la empresa estatal rusa de energía Rosatom Alexei Lijachev, ha indicado durante una serie de declaraciones a la televisión rusa que la idea es lograr un aumento significativo de las capacidades energéticas chinas, lo que implica contar con una capacidad superior a los 100 gigavatios generados por Estados Unidos.

Así, ha indicado que Rusia está dispuesta a “ofrecer ayuda a China para lograr sus objetivos”. “Estamos ya ayudando en esto”, ha apuntado, al tiempo que ha detallado que Moscú ya ha contribuido a la construcción de cuatro reactores nucleares en territorio chino y se está preparando para la construcción de otros cuatro.

No obstante, ha admitido que Beijing necesita grandes cantidades de uranio y combustible nuclear para sacar adelante estos planes y ha destacado la posibilidad de que se dé una “cooperación nuclear pacífica entre los dos países durante siglos”.

