Sarkozy dice tras salir de prisión que “la ley se ha aplicado” y que “la verdad prevalecerá”

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, afirmó tras salir este lunes de prisión que en su caso la ley se aplicó y que además la verdad prevalecerá, después de pasar apenas tres semanas encarcelado.

Esto tras ser condenado a cinco años de cárcel por asociación de malhechores en relación con los fondos recibidos por su campaña de manos del régimen del fallecido líder libio Muamar Gadafi.

“La ley se ha aplicado. Ahora me prepararé para la apelación. Mi energía está centrada exclusivamente en demostrar mi inocencia. La verdad prevalecerá. Esta es una lección que nos enseña la vida. El resto de la historia está por escribir”, manifestó el exmandatario a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Au moment où je retrouve ma liberté et ma famille, je veux dire à toutes celles et ceux qui m’ont écrit, soutenu, défendu, combien je leur en suis reconnaissant. Vos milliers de témoignages m’ont bouleversé et donné la force de supporter cette épreuve.



Le droit a été appliqué.… — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 10, 2025

Asimismo, Sarkozy expresó su más profundo agradecimiento a todas las personas que le han escrito, apoyado y defendido. “Sus miles de mensajes de apoyo me han conmovido profundamente y me han dado la fuerza para sobrellevar esta dura prueba”, aseguró el político galo.

Un tribunal francés consideró “aceptable” la petición para su liberación, antes de imponer una serie de restricciones, entre ellas una prohibición de abandonar el país o mantener contactos con personas implicadas en el proceso, entre ellos el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien lo visitó en prisión el 29 de octubre.

La Fiscalía había accedido a su liberación bajo estas condiciones, después de que el equipo legal de Sarkozy apelara a su sentencia, un proceso que se espera que tenga lugar en 2026.

Por lo que la petición giraba en torno a la posibilidad de que no permaneciera en prisión hasta que su condena fuera sopesada o ratificada en apelación.

Sarkozy entró a la prisión el 21 de octubre denunciando ser víctima de un “escándalo judicial” que “humilló” a Francia.

El antiguo dirigente conservador, que se convirtió en el primer expresidente de Francia en ser encarcelado, siempre negó cualquier irregularidad y denunció una supuesta persecución política contra él a través de los tribunales.